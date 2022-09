Triller Inc. sichert sich im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Börsengang eine Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 310 Millionen US-Dollar von Global Emerging Markets (GEM).

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LOS ANGELES, Sept. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Triller Inc. („Triller“) und GEM Global Yield LLC SCS („GGY“) gaben heute eine verbindliche Investition in Höhe von 310 Millionen Dollar von GEM, der in Luxemburg ansässigen privaten alternativen Investmentgruppe, in Form einer Aktienzeichnungsfazilität bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung wird GEM Triller über einen Zeitraum von 36 Monaten nach der Börsennotierung der Triller-Stammaktien bis zu 310 Millionen US-Dollar an Eigenkapital zur Verfügung stellen.



Triller ist nicht verpflichtet, die gesamten 310 Mio. US-Dollar abzurufen, sondern kann dies nach eigenem Ermessen teilweise oder ganz tun. Triller wird sowohl den Zeitpunkt als auch die Höhe aller Inanspruchnahmen kontrollieren und bei jeder Inanspruchnahme der Fazilität Aktien an GEM ausgeben. Triller wird auch Optionsscheine an GEM ausgeben, um die Interessen der Unternehmen weiter aufeinander abzustimmen.

Triller hat im vergangenen Monat sein privates S-1-Formular bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht und wird das endgültige S-1-Formular voraussichtlich zeitgleich mit dem Abschluss dieser Fazilität einreichen. Es wird erwartet, dass der Handel Anfang des vierten Quartals 2022 aufgenommen wird.

„Triller ist enorm gewachsen“, sagte Mahi de Silva, CEO und Vorsitzender von Triller. „Bei unserer Gründung im Jahr 2019 waren wir ein Null-Umsatz-Unternehmen – jetzt sind wir auf dem besten Weg, in diesem Jahr einen Umsatz von 100 Millionen US-Dollar zu erzielen. Die Triller-App wurde mehr als 350 Millionen Mal heruntergeladen. Das Unternehmen arbeitet mit Dutzenden der weltweit größten Marken und Tausenden von Top-Künstlern zusammen und mischt die gesamte Creator-Community auf.“

Triller verfügt über zehn Geschäftsbereiche – acht davon arbeiten kostendeckend oder profitabel. Pro Quartal werden 750 Millionen Interaktionen durchgeführt, von denen jede für das Unternehmen eine in der Zukunft potenziell monetarisierbare Transaktion darstellt.

Mit der Kapitalzufuhr von GEM wird Triller in der Lage sein, weitere Akquisitionen zu tätigen, um sein Angebot für die Creator-Community zu verstärken und kurzfristig die Gewinnschwelle oder Rentabilität zu erreichen. Unter der Annahme, dass die Eigenkapitalfazilität in Höhe von 310 Millionen Dollar in vollem Umfang in Anspruch genommen wird, wird Triller mehr als 600 Millionen Dollar aufgebracht haben und bei seinem Börsengang praktisch schuldenfrei sein.

„Triller bricht alle Regeln des Closed-Garden-Systems. Triller stellt die Art und Weise in Frage, wie das alte Establishment Creators und Nutzer ausnutzt, indem es 99 Prozent des Geldes innerhalb des Systems für sich behält“, sagte De Silva. „Der Grund, warum die Branche so sehr auf MAU, DAU und Co. fixiert ist, liegt darin, dass es dabei um die Zeit geht, die jemand in einem bestimmten Closed Garden eines Unternehmens verbringt, was bedeutet, dass den sozialen Netzwerken die Nutzer, die Einnahmen, die Marke und die Informationen 'gehören'.“

„Triller bricht dieses System weit auf. Als Open Garden ist es unser Ziel, die Macht wieder in die Hände von Creators und Nutzern zu legen, um Creators und Marken direkt miteinander zu verbinden. Wir stellen Tools zur Verfügung, um diese Verbindungen zu maximieren und zu ermitteln, wie gut sich jede einzelne davon monetarisieren lässt. Darüber hinaus hilft uns die Anzahl der von uns vermittelten Interaktionen bei der Vorhersage künftiger Einnahmen, da jede dieser Interaktionen eine potenzielle Transaktionsgebühr für uns darstellt.“

Über Triller Inc.

Triller ist die KI-gestützte, Open-Garden-Technologieplattform für Creators. Triller verbindet Musikkultur mit Sport, Mode, Unterhaltung und Influencern durch einen 360-Grad-Blick auf Inhalte und Technologie. Triller ermutigt seine Influencer, die in der App erstellten Inhalte auf verschiedenen Social-Media-Plattformen zu posten, und nutzt eine proprietäre KI-Technologie, um die Inhalte viral auf angeschlossene und nicht angeschlossene Websites und Netzwerke zu pushen und zu verfolgen, wodurch sie Millionen zusätzlicher Nutzer erreichen können. Zu Triller gehören außerdem die Live-Stream-Musikplattform VERZUZ, die Kampfsportmarken Triller Fight Club, Triad Combat und BKFC, Amplify.ai, eine führende Plattform zur Kundenbindung, FITE.tv, ein weltweit führender PPV-, AVOD- und SVOD-Streamingdienst, Thuzio, ein führender Anbieter von B2B-Premium-Influencer-Events und -Erlebnissen, Fangage, eine Plattform für Creators zur Einbindung von Fans und zur Monetarisierung von Inhalten, und Julius, eine Plattform für Marken und Agenturen zur Nutzung von Creators für soziales Engagement und Social Commerce.