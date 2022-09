Triller Inc. obtient un financement en capital de 310 millions de dollars de la part de Global Emerging Markets (GEM) dans le cadre de son introduction en bourse à venir

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LOS ANGELES, 30 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Triller Inc. (« Triller ») et GEM Global Yield LLC SCS (« GGY ») ont annoncé aujourd'hui un investissement contraignant de 310 millions de dollars de la part de GEM, le groupe d'investissement alternatif privé basé au Luxembourg, sous la forme d'une facilité de souscription d'actions. En vertu de cet accord, GEM fournira à Triller jusqu'à 310 millions de dollars de capitaux propres sur une durée de 36 mois suite à l'introduction en bourse des actions ordinaires de Triller.



Triller ne sera pas tenue d'utiliser l'intégralité des 310 millions de dollars, mais pourra le faire en partie ou en totalité à sa discrétion. Triller contrôlera à la fois le calendrier et le montant de tous les prélèvements et émettra des actions à GEM pour chaque montant prélevé de la facilité. Triller émettra également des bons de souscription à GEM, alignant davantage les intérêts des sociétés.

Triller a déposé son formulaire S-1 privé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis le mois dernier et soumet ce qu'elle prévoit d'être le dernier formulaire S-1 parallèlement à la clôture de cette facilité. La société prévoit de commencer à être cotée en bourse au début du 4e trimestre 2022.

« Triller connaît une croissance considérable », a déclaré Mahi de Silva, PDG et président de Triller. « Lors de notre création en 2019, nous étions une société à chiffre d'affaires nul et nous sommes maintenant en bonne voie pour générer 100 millions de dollars de chiffre d'affaires cette année. L'application Triller a été téléchargée plus de 350 millions de fois, et la société travaille avec des dizaines des plus grandes marques au monde et des milliers d'artistes de premier plan, perturbant l'ensemble de la communauté des créateurs. »

Triller compte 10 branches d'activité, dont huit sont sont au seuil de rentabilité ou rentables, et effectue 750 millions d'interactions par trimestre, chacune étant une transaction potentiellement monétisable pour la société à l'avenir.

Avec l'infusion de capital de GEM, Triller sera en mesure de réaliser des acquisitions supplémentaires pour renforcer sa boîte à outils pour la communauté des créateurs et atteindre le seuil de rentabilité ou la rentabilité à court terme. En supposant qu'elle utilise la totalité de la facilité d'investissement de 310 millions de dollars, Triller aura levé plus de 600 millions de dollars et, au moment de son introduction en bourse, sera pratiquement exempte de dette.

« Triller enfreint toutes les règles des systèmes de jardin fermé. Cela remet en question la façon dont la vieille garde tire parti des créateurs et des utilisateurs en conservant pour elle 99 % de l'argent au sein du système », a ajouté M. De Silva. « La raison pour laquelle le secteur est axé sur le nombre d'utilisateurs actifs mensuels, quotidiens ou autre est parce que cela représente le temps qu'une personne passe dans le jardin fermé particulier d'une entreprise et cela signifie que les réseaux sociaux "possèdent" l'utilisateur, les revenus, la marque et les informations. »

« Triller brise totalement ce système. En tant que jardin ouvert, notre objectif est de redonner le pouvoir aux créateurs et aux utilisateurs, en permettant aux créateurs et aux marques de se connecter directement. Nous fournissons des outils qui permettent de maximiser ces connexions et la façon font chacune d'elles peut être monétisée. En outre, prendre en considération le nombre d'interactions que nous facilitons nous aide à prévoir les revenus futurs puisque chacune d'elles représente des frais de transaction potentiels pour nous. »

À propos de Triller Inc.

Triller est la plateforme technologique de « jardin ouvert » alimentée par l'IA pour les créateurs. En associant la culture musicale au sport, à la mode, au divertissement et aux influenceurs par le biais d'une vision à 360 degrés du contenu et de la technologie, Triller encourage ses influenceurs à publier le contenu créé sur l'application à travers différentes plateformes de réseaux sociaux et utilise une technologie exclusive d'IA pour promouvoir et suivre leur contenu de manière virale sur des sites et réseaux affiliés et non affiliés, leur permettant d'atteindre des millions d'utilisateurs supplémentaires. Triller possède également VERZUZ, la plateforme de musique en direct, les marques de sport de combat Triller Fight Club, Triad Combat et BKFC, Amplify.ai, une plateforme d'engagement client de premier plan, FITE.tv, un service de streaming PPV, AVOD et SVOD mondial de premier plan, Thuzio, un leader dans les événements et expériences d'influenceurs B2B de qualité supérieure, Fangage, une plateforme permettant aux créateurs de s'engager avec les fans et de monétiser le contenu, et Julius, une plateforme permettant aux marques et aux agences de tirer parti des créateurs pour l'engagement social et le commerce social.

À propos de GEM

Global Emerging Markets (« GEM ») est un groupe privé d'investissement alternatif de 3,4 milliards de dollars, basé au Luxembourg, avec des bureaux à Paris, à New York et aux Bahamas. GEM gère un ensemble diversifié de véhicules d'investissement axés sur les marchés émergents et a réalisé plus de 530 transactions dans plus de 70 pays. Chaque véhicule d'investissement possède un degré différent de contrôle opérationnel, de rendement ajusté au risque et de profil de liquidité. Cette famille de fonds et de véhicules d'investissement fournit à GEM et à ses partenaires une exposition à des rachats d'entreprise de petites et moyennes capitalisations, des investissements privés dans des actions publiques et des investissements de capital-risque sélectionnés. Pour tout complément d'information : http://www.gemny.com