Triller Inc. ได้รับเงินทุนจำนวน 310 ล้านดอลลาร์จาก Global Emerging Markets (GEM) โดยเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่กำลังจะมีขึ้น

บริษัทคาดว่าจะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงต้นไตรมาสที่ 4 ภายใต้สัญลักษณ์ “ILLR”

September 30, 2022 12:32 ET | Source: TRILLER INC. TRILLER INC.

LOS ANGELES, California, UNITED STATES