上市在即，Triller Inc.从Global Emerging Markets（GEM）获得3.1亿美元股权融资

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

洛杉矶, Oct. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Triller Inc.（以下简称为“Triller”）和GEM Global Yield LLC SCS（以下简称为“GGY”）今日共同宣布，总部位于卢森堡的私人另类投资集团GEM以股份认购机制形式向他们提供3.1亿美元约束性投资。根据这项协议，继Triller的普通股公开上市之后，GEM将为Triller提供高达3.1亿美元的股权资本，为期36个月。

Triller将无义务支取3.1亿美元全额，但可以自行决定提取部分或全部款项。Triller将控制所有支取项目的时间和金额，并在每次支取时依认购机制向GEM发行股票。Triller还将向GEM发行认股权证，进一步协调各公司的利益。

Triller上个月向美国证券交易委员会提交了私人S-1文件，并将在认购结束的同时提交预期的最终S-1文件。预计这项交易将于2022年第四季度初启动。

Triller首席执行官兼董事长Mahi de Silva表示：“Triller一直在大幅增长。2019年成立时，我们是一家零营收公司；如今，我们有望于今年突破1亿美元营收大关。Triller应用下载量超过3.5亿次，我们与数十个世界上最大的品牌和数千名顶级艺术家合作，颠覆了整个创作者社区。”

Triller拥有10条业务线，其中8条处于盈亏平衡或盈利状态，每季度实现7.5亿次互动，每次互动都为公司带来了未来潜在盈利交易项目。

凭借GEM提供的注入资金，Triller将能够实施额外收购项目，强化其为创作者社区提供的工具箱，并在短期内实现盈亏平衡或盈利。 假设Triller能够充分利用3.1亿美元的全部股权融资，那么Triller将筹集到6亿多美元资本，并在首次公开募股后实现债务清零。

De Silva表示：“Triller正在打破封闭式花园体系的所有规则。它将99%的资金保留在体系内，这一模式正在挑战旧体制对创作者和用户的利用方式。该行业如此重视MAU、DAU等数据的原因在于，这是参与者在某家公司特定的封闭花园体系内耗费的时间，意味着社交网络‘拥有’用户、营收、品牌和信息。

Triller彻底打破了这个体制。作为一个开放式花园，我们的目标是将这项权力重新交还给创作者和用户，让创作者与品牌能够直接建立联系。我们提供各种工具，最大限度地拓展这些联系并提高每项联系的货币化程度。此外，随时关注我们促进的互动数量有助于我们预测未来的营收，因为每次互动于我们而言都是一项潜在交易费用。”

关于Triller Inc.

Triller是一个面向创作者的人工智能驱动型开放式花园技术平台。Triller通过360度全方位的内容和技术视图，将音乐文化与体育、时尚、娱乐和影响者结合起来，鼓励影响者在各种社交媒体平台上发布他们在Triller应用上创建的内容，并运用专有人工智能技术将其内容快速推送和跟踪到附属及非附属网站和网络，使他们能够接触到数以百万计的其他用户。此外，Triller还拥有直播音乐平台VERZUZ；格斗运动品牌Triller Fight Club、Triad Combat和BKFC；领先的客户参与平台Amplify.ai；全球首屈一指的PPV、AVOD和SVOD流媒体服务FITE.tv；B2B高端网红活动和体验领导者Thuzio；创作者吸引众多粉丝并实现内容货币化的平台Fangage，以及一个让品牌和经纪公司利用创作者进行社交参与和社交商业的平台Julius。