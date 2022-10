Triller Inc. 從 Global Emerging Markets(GEM) 獲得 3.10 億美元的股權資助以作公開上市

公司預計將在第四季度初期以代號「ILLR 」公開交易

