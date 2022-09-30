Triller Inc. 從 Global Emerging Markets（GEM） 獲得 3.10 億美元的股權資助以作公開上市

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

洛杉磯, Oct. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Triller Inc. (「Triller」) 和 GEM Global Yield LLC SCS (「GGY」) 今天宣佈由盧森堡的私人另類投資集團 GEM 投資 3.1 億美元，作為股份認購機制的形式。根據協議，在 Triller 公開上市後， GEM 將提供 Triller 高達 3.1 億美元的股權資本，為期 36 個月。



Triller 將沒有義務完全提取 3.1 億美元，但可以自行決定部分或全部提取。Triller 將控制所有提款時間和金額，並將在每次從該認購機制提款時向 GEM 發行股票。Triller 還將向 GEM 發出授權，進一步調整公司的利益。

Triller 在上個月向美國證券交易委員會提交了其私人 S-1 表格，並將在該認購機制關閉時同時提交其預期的最終 S-1 表格。預計交易將於 2022 年第四季度初開始。

Triller 行政總裁兼主席 Mahi de Silva 說道：「Triller 一直在蓬勃發展。我們在 2019 年成立時，是一家零收入公司，現在我們有望在今年突破 1 億美元的收入。Triller 應用程式已被下載超過 3.5 億次，公司與數十個世界上最大的品牌和數千位頂尖藝術家合作，顛覆了整個創作者社群。」

Triller 有 10 條業務線，其中 8 條處於收支平衡或有盈利，而每季有 7.5 億次互動，每次互動都是公司將來潛在的可營利交易。

隨著 GEM 的資金注入，Triller 將能夠進行額外的收購，以加強其為創作者社群提供的工具，並在短期內達到收支平衡或有盈利能力。假設完成了 3.1 億美元的所有股權融資，Triller 將籌集超過 6 億美元，而在其首次公開招股時，將幾乎沒有債務。

De Silva 說道：「Triller 正在打破封閉式系統的所有規則。它挑戰了利用創造者和使用者的優勢，把 99% 的資金留在系統內的舊機制。」 這個行業如此關注 MAU、DAU 等的原因在於，人們在一家公司的特定封閉式系統花了多少時間，意味著社交網絡「擁有」用戶、收入、品牌和資訊。

「Triller 打破了整個系統。作為一個開放式系統，我們的目標是將力量放回創作者和使用者手中，讓創作者和品牌能夠直接建立聯繫。我們提供工具，以最大限度地提高這些聯繫，以及每個人的獲利能力。此外，看看我們促進的互動人數有助我們預測未來收入，因為這些都是潛在交易費。」

關於 Triller Inc.：

Triller 是為創作者而設以人工智能驅動的開放花園技術平台。Triller 透過內容和技術的 360 度視圖將音樂文化與運動、時尚、娛樂和影響者進行配對，鼓勵其影響者在不同的社交媒體平台發佈在該應用程式上創立的內容，並使用專利人工智能技術，推動和追蹤其與附屬和非附屬網站和網絡的內容，以接觸數百萬個用戶。Triller 還擁有即時串流音樂平台 VERZUZ、格鬥運動品牌 Triller Fight Club、Triad Combat 和 BKFC、領先的客戶參與平台 Amplify.ai、全球領先的 PPV、 AVOD、和 SVOD 串流服務 FITE.tv、B2B 高級影響者活動和經驗領域的領導者 Thuzio、一個讓創作者連繫粉絲和營利內容的平台 Fangage、和一個利用創作者為品牌和機構進行互動和社交商務的平台 Julius。