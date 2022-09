Siete oficinas de Encore reciben la certificación Great Place to Work

French Portuguese Spanish

SAN DIEGO, Sept. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Encore Capital Group, Inc. (NASDAQ: ECPG), una empresa internacional de financiación especializada, se complace en anunciar que siete de sus oficinas han obtenido la certificación oficial Great Place to Work® . El proceso de acreditación se basa en las opiniones y comentarios expresados directamente por los empleados en el marco de una amplia encuesta anónima sobre la experiencia en el lugar de trabajo.



Great Place to Work es una autoridad mundial en materia de culturas laborales con altos niveles de confianza y rendimiento. La organización lidera desde hace más de 30 años la investigación sobre las características que definen a un gran lugar de trabajo. En el marco del proceso de la encuesta de Great Place to Work, las filiales de Encore en varios países tuvieron la oportunidad de obtener la certificación y Encore se complace en comunicar que ha recibido la certificación para los centros siguientes:

Cabot Financial U.K.

Cabot Financial Ireland

Cabot Financial Spain

Cabot Financial France

Cabot Financial Portugal

Midland Credit Management Costa Rica

Midland Credit Management India



«Estamos encantados de haber recibido estas certificaciones independientes en todo el mundo», afirmó Ashish Masih, presidente y consejero delegado (CEO) de Encore. «Tenemos el compromiso de lograr que Encore sea un gran lugar de trabajo y las ideas que recibimos de nuestros compañeros a través de herramientas como esta encuesta constituyen una excelente manera de lograr dicho objetivo».

Encore se ha esforzado para desarrollar una cultura y un entorno en los que todos podamos prosperar en el trabajo. La empresa también prima el crecimiento profesional y personal de todos los compañeros, y ofrece oportunidades de reconocimiento y beneficios únicos.

«La cultura de una empresa la definen las personas que trabajan en ella, y esperamos seguir recibiendo las aportaciones de nuestros compañeros de todo el mundo y aprender de las ideas que nos proporcionan las encuestas Great Place to Work», señaló Tracy Ting, vicepresidenta sénior y directora de RR. HH. de Encore. «Al igual que hicimos con el desarrollo de los Valores de nuestra empresa, estamos encantados con esta oportunidad para que nuestros compañeros de trabajo desarrollen juntos una cultura que haga de Encore un lugar de trabajo inclusivo y de colaboración para todos».

Acerca de Encore Capital Group, Inc.

Encore es una empresa internacional de financiación especializada que ofrece soluciones de cobro de deudas y otros servicios relacionados con una amplia gama de activos financieros. A través de sus filiales en todo el mundo, Encore compra o mantiene carteras de cobros de los principales bancos, entidades de crédito y proveedores de suministros.

Con sede en San Diego, Encore es una empresa cotizada en el NASDAQ Global Select (símbolo bursátil: ECPG) y un valor incluido en los índices Russell 2000, S&P Small Cap 600 y Wilshire 4500.

Acerca de Great Place to Work

Great Place to Work es una autoridad mundial en materia de cultura laboral. Desde 1992, ha realizado encuestas a más de 100 millones de empleados de todo el mundo, utilizando los datos obtenidos para definir lo que caracteriza a un gran lugar de trabajo: la confianza. Great Place to Work ayuda a las organizaciones a medir su cultura y a generar mejores resultados empresariales al desarrollar una experiencia de trabajo de máxima confianza para todos los empleados. Sus inmejorables datos de referencia se utilizan para reconocer a las empresas como Great Place to Work-Certified™ y a los mejores lugares de trabajo en EE. UU. y en más de 60 países, incluyendo 100 Best Companies to Work For® y la lista World Best publicada anualmente en la revista Fortune. Toda su labor se basa en el objetivo de hacer un mundo mejor, ayudando a cada organización a convertirse en un gran lugar de trabajo (For All™).

Contacto

Faryar Borhani, vicepresidente, director de comunicación

Press@EncoreCapital.com