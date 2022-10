Sete locais da Encore certificados como grandes lugares para se trabalhar

French Portuguese Spanish

SAN DIEGO, Sept. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Encore Capital Group, Inc. (NASDAQ: ECPG), uma empresa internacional especializada em finanças, orgulhosamente anuncia que sete de seus locais sede foram certificados como Great Place to Work® (grandes lugares para se trabalhar). O processo de certificação baseia-se em impressões directas dos empregados, fornecidas como parte de uma pesquisa extensiva e anónima sobre a experiência no local de trabalho.



A Great Place to Work é a autoridade global para culturas de trabalho de alta confiança e alto desempenho. Ao longo de 30 anos, a organização liderou pesquisas sobre as características de grandes lugares para se trabalhar. Como parte do processo de investigação da Great Place to Work, as subsidiárias da Encore em diversos países tiveram a ocasião de tornarem-se certificadas e a Encore tem a grata oportunidade de compartilhar que a certificação foi obtida nos seguintes locais.

Cabot Financial U.K.

Cabot Financial Ireland

Cabot Financial Spain

Cabot Financial France

Cabot Financial Portugal

Midland Credit Management Costa Rica

Midland Credit Management India



“Estamos muito contentes por termos recebido essas certificações independentes por todo o mundo,” disse Ashish Masih, o Presidente e CEO da Encore. “Estamos empenhados em fazer da Encore um excelente local de trabalho, e os conhecimentos que recebemos dos nossos pares através de ferramentas como esse estudo são uma excelente maneira de atingir esse objectivo.”

A Encore tem procurado criar uma cultura e um ambiente onde todos possam desenvolver-se no trabalho. A empresa também prioriza o crescimento profissional e pessoal de todos os colaboradores, a proporcionar benefícios únicos e oportunidades de reconhecimento.

“A cultura de uma empresa é definida por seu pessoal e esperamos continuar a recolher contributos dos nossos pares de todo o mundo e aprender com os conhecimentos fornecidos por pesquisas da Great Place to Work,” disse Tracy Ting, Vice-Presidente Sênior da Encore e Chefe de Recursos Humanos. “Tal como fizemos com o desenvolvimento dos Valores da nossa empresa, estamos entusiasmados com esta ocasião de os nossos congéneres reunirem-se para criarem em conjunto uma cultura que faça da Encore um local de trabalho inclusivo e colaborativo para todos.”

Sobre a Encore Capital Group, Inc.

A Encore é uma empresa financeira internacional especializada que fornece soluções de recuperação de dívidas e outros serviços relacionados através de uma vasta gama de activos financeiros. Através das suas filiais em todo o globo, a Encore compra ou entrega carteiras de créditos a receber de grandes bancos, cooperativas de crédito e prestadores de serviços públicos.

Com sede em San Diego, a Encore é uma companhia anónima de NASDAQ Global Select (símbolo do ticker: ECPG) e compõe os fundos de Russell 2000, S&P Small Cap 600 e Wilshire 4500.

Sobre a Great Place to Work

A Great Place to Work é a autoridade global para cultura no local de trabalho. Desde 1992, realizaram pesquisas junto a mais de 100 milhões de empregados por todo o mundo e utilizaram essas informações profundas para definir o que torna um local de trabalho grande: a confiança. A Great Place to Work ajuda organizações a quantificarem a sua cultura e a produzir melhores resultados de negócios ao criar uma experiência laboral de alta confiança para todos os empregados. Seus dados de referência sem paralelo são usados para certificar empresas como a Great Place to Work-Certified™ e como a Best Workplaces nos EUA e em mais de 60 países, incluindo as 100 Best Companies to Work For® e a lista World’s Best publicada anualmente na Fortune. Tudo que fazem é movido pela missão de construir um mundo melhor ao ajudar cada organização a tornar-se um grande local de trabalho For All™.

Contacto

Faryar Borhani, Vice-Presidente, Chefe de Comunicações

Press@EncoreCapital.com