Siete localidades de Encore certificadas por Great Place to Work

SAN DIEGO, Sept. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Encore Capital Group, Inc. (NASDAQ: ECPG), una empresa internacional de finanzas especializadas, se enorgullece de anunciar que siete de sus localidades fueron oficialmente certificadas por Great Place to Work® . El proceso de acreditación se basa en los comentarios directos de los empleados, proporcionados como parte de una encuesta extensa y anónima sobre la experiencia en el lugar de trabajo.



Great Place to Work es la autoridad global en culturas de lugar de trabajo de alto rendimiento y alta confianza. La organización lidera la investigación de las características de un excelente lugar de trabajo desde hace más de 30 años. Como parte del proceso de la encuesta de Great Place to Work, las subsidiarias de Encore en varios países tuvieron la oportunidad de certificarse, y Encore se complace en compartir esa certificación obtenida en los siguientes lugares:

Cabot Financial Reino Unido

Cabot Financial Irlanda

Cabot Financial España

Cabot Financial Francia

Cabot Financial Portugal

Midland Credit Management Costa Rica

Midland Credit Management India



"Estamos muy contentos de obtener estas certificaciones independientes en todo el mundo", dijo Ashish Masih, presidente y director ejecutivo de Encore. "Mantenemos nuestro compromiso de hacer de Encore un excelente lugar para trabajar, y las perspectivas que obtenemos de nuestros colegas a través de herramientas como esta encuesta son una excelente manera de lograr ese objetivo".

Encore trabajó para crear una cultura y entorno donde todos puedan prosperar en el trabajo. La empresa también prioriza el crecimiento profesional y personal de todos los colegas y ofrece oportunidades únicas de beneficios y reconocimiento.

"La cultura de una empresa está definida por su gente, y esperamos continuar recopilando comentarios de nuestros colegas de todo el mundo y aprender de las perspectivas proporcionadas por las encuestas de Great Place to Work", dijo Tracy Ting, vicepresidenta sénior y directora de recursos humanos de Encore. "Al igual que con el desarrollo de los valores de nuestra empresa, estamos entusiasmados con esta oportunidad para que nuestros colegas se reúnan para cocrear una cultura que haga de Encore un lugar de trabajo inclusivo y colaborativo para todos".

Acerca de Encore Capital Group, Inc.

Encore es una empresa internacional de finanzas especializadas que ofrece soluciones de recuperación de deudas y otros servicios relacionados en una amplia gama de activos financieros. A través de sus subsidiarias en todo el mundo, Encore compra o presta servicios a los portafolios de cuentas por cobrar de los principales bancos, cooperativas de crédito y proveedores de servicios públicos.

Con sede en San Diego, Encore es una empresa de NASDAQ Global Select que cotiza en bolsa (ticker symbol: ECPG) y un stock de componentes del Russell 2000, el S&P Small Cap 600 y el Wilshire 4500.

Acerca de Great Place to Work

Great Place to Work es la autoridad global en la cultura de lugar de trabajo. Desde 1992, encuestó a más de 100 millones de empleados en todo el mundo y utilizó esas perspectivas profundas para definir lo que hace un excelente lugar de trabajo: la confianza. Great Place to Work ayuda a las organizaciones a cuantificar su cultura y producir mejores resultados de negocios creando una experiencia de trabajo altamente confiable para todos los empleados. Sus datos de referencia sin precedentes se utilizan para reconocer a las empresas como Great Place to Work-Certified™ y los Mejores Lugares para Trabajar en Estados Unidos y más de 60 países, incluyendo las 100 Best Companies to Work For® (Mejores empresas para trabajar) y la lista World's Best publicada anualmente en Fortune. Todo lo que hacen es impulsado por la misión de crear un mundo mejor ayudando a toda organización a convertirse en un excelente lugar para trabajar For All™ (para todos).

