Sosiaali- ja terveysministeriö valitsi Innofactorin lääkkeiden hintalautakunnan asianhallinta-, asiakirjahallinta-, asiointipalvelu- ja viitehintatietojärjestelmän toimittajaksi

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 18.1.2022 klo 14.40



Sosiaali- ja terveysministeriö on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin toimittamaan lääkkeiden hintalautakunnalle asianhallinta-, asiakirjahallinta-, asiointipalvelu- ja viitehintatietojärjestelmän sekä siihen liittyvät ylläpito- ja jatkokehitystyöt.

Sosiaali- ja terveysministeriön hankintapäätöksessä ilmoittama arvolisäveroton kokonaisarvo neljän vuoden sopimuskaudelle on noin 1 190 000 euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaaliturva- ja vakuutusosaston yhteydessä toimiva lääkkeiden hintalautakunta päättää lääkekorvausjärjestelmään kuuluvista lääkevalmisteista, perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista sekä niiden tukkuhinnoista ja korvausluokista. Lisäksi hintalautakunta vastaa lääkkeiden viitehintajärjestelmään liittyvästä päätöksenteosta.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Espoossa 18.1.2022

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

