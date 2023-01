Gofore Oyj: Gofore ostaa Devecto Oy:n koko osakekannan ja vahvistaa kasvuaan Intelligent Industry -palveluissaan – Gofore toteuttaa suunnatun osakeannin osana kauppahinnan maksua

English Finnish

GOFORE OYJ PÖRSSITIEDOTE SISÄPIIRITIETO 3.1.2022 KLO 11.45

Gofore ostaa Devecto Oy:n koko osakekannan ja vahvistaa kasvuaan Intelligent Industry -palveluissaan – Gofore toteuttaa suunnatun osakeannin osana kauppahinnan maksua

Gofore Oyj ostaa älykkäiden laitteiden ja koneiden ohjelmistokehitykseen ja -testaukseen sekä testausjärjestelmiin erikoistuneen Devecto Oy:n koko osakekannan. Kauppa vahvistaa Goforen asemaa yksityisellä sektorilla ja sen palveluita teollisuuden digitaalisessa muutoksessa. Gofore ja Devecto Oy:n omistajat ovat allekirjoittaneet sopimuksen tänään 3.1.2022 ja kauppa on toimeenpantu välittömästi.

Devecto työllistää 130 asiantuntijaa Jyväskylässä, Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Kajaanissa. Sen liikevaihdon arvioidaan olevan noin 10,7 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) noin 2,0 miljoonaa euroa tilikaudella 2021. Vuonna 2020 Devecton liikevaihto oli 7,8 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) 1,5 miljoonaa euroa. Devecto jatkaa itsenäisenä yhtiönä, ja yhtiö raportoidaan 3.1.2022 alkaen osana Gofore-konsernia. Gofore arvioi Devecton liikevaihdon kasvun jatkuvan myönteisenä vuonna 2022.

Devecto tarjoaa älykkäiden laitteiden ja koneiden vaativaa ohjelmistosuunnittelua, niihin liittyviä palveluja ja työkaluja. Teollisuuden digitalisointiratkaisut, liikkuvan kaluston järjestelmäkehitys ja sulautetut järjestelmät ovat sen keskeisintä osaamista.

Devecto palvelee asiakkaita tarvemäärittelystä ja palvelumuotoilusta aina kokonaisten järjestelmien ja digitaalisten palvelujen kehittämiseen ja laadunvarmistukseen. Sen asiakkaita ovat muun muassa Ponsse, Valtra ja ABB. Gofore odottaa synergiahyötyjä syntyvän erityisesti palvelujen ristiinmyynnistä. Devecto hyödyntää kasvunsa tukena myös Gofore-konsernin yhteisiä palveluja.

Devecto Oy:n koko osakekannan kauppahinta on 21,0 miljoonaa euroa. Se muodostuu liiketoiminnan velattomasta hinnasta 20 miljoonaa euroa sekä nettokassasta ja käyttöpääomaoikaisusta maksettavasta korvauksesta, joka on arviolta 1 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta maksetaan 70 prosenttia käteisvastikkeena ja 30 prosenttia osakevastikkeena. Lisäksi on sovittu lisäkauppahinnasta, joka perustuu Devecton vuoden 2022 taloudelliseen tulokseen. Lisäkauppahinta on enintään 5 miljoonaa euroa, ja toteutuessaan se maksetaan käteisvastikkeena vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana.

Toinen Devecto Oy:n perustajista, Harri Laukkanen, aloittaa Devecton toimitusjohtajana 3.1.2022. Toinen perustaja ja toimitusjohtajana aiemmin toiminut Pasi Salonen jatkaa yhtiössä integraation läpiviennin tukemisessa.

Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi:

“Strategiaamme perustuen olemme aktiivisesti kehittäneet yksityisen sektorin asiakaskuntaamme ja keskittyneet rakentamaan erityisesti älykkään teollisuuden digitalisointia palvelevaa tarjontaa. Tässä asiakaskunnassa Devecton osaaminen täydentää Goforen palveluportfoliota erinomaisesti, ja nyt syntyvä kokonaisuus, Intelligent Industry, muodostaa älykkään teollisuuden digitalisoinnin palvelutarjontamme. Digitaalisten ratkaisujen ja ohjelmistojen merkitys kasvaa, kun digitalisaatio ohjaa asiakkaidemme tuotekehityksen, IT:n ja liiketoiminnan kehityksen muodostamaa kokonaisuutta yhteen. Haluamme toimia osana tätä muutosta asiakkaidemme digitalisaatiokumppanina. Siksi Devecton älykkäistä laitteista ja tietoliikenteestä ponnistava osaaminen ja asiakassuhteet ovat meille erityisen arvokkaita.”

Harri Laukkanen, Devecton toimitusjohtaja 3.1.2022 lähtien kommentoi:

“Devecto on kasvanut nopeasti ja olemme tunnistaneet strategiassamme, että kasvumme jatkuminen edellyttää sekä kansainvälistymistä että ei-orgaanista kasvua. Yhdessä Goforen kanssa autamme teollisia asiakkaita menestymään entistä paremmin kokonaisvaltaisessa digitaalisessa muutoksessa. Uusi perhe tarjoaa ammatillisesti asiantuntijoillemme uutta kasvua, uudenlaisia kehittymismahdollisuuksia sekä urapolkuja. Meitä yhdistää ihmislähtöinen ajattelu- ja toimintatapa ja jaamme samankaltaisen arvomaailman. Goforen tunnettuus ja vahva työnantajamaine tukevat myös uusien osaajien rekrytoinneissa.”

Devecton koko osakekanta on siirtynyt Goforen omistukseen 3.1.2022 ja kaikki Devecton osakkaat ovat siirtyneet kaupassa Goforen omistajiksi.



Varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2021 osakeantivaltuutuksen nojalla Goforen hallitus on 3.1.2022 päättänyt toteuttaa suunnatun osakeannin osana kauppahinnan maksua Devecton osakkeiden myyjille. Osakeannissa merkittiin yhteensä 271 958 kappaletta Goforen uusia osakkeita 23,22 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Merkintähinta perustuu osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin ajalta 1.–30.12.2021.

Uudet Goforen osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 4.1.2022. Gofore on hakenut osakkeiden listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n päämarkkinapaikalle ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa arviolta 7.1.2022. Osakeannissa merkittyjen osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Goforen osakkeiden kokonaismäärä on 15 344 043. Uudet osakkeet vastaavat noin 1,8 prosenttia yhtiön osakekannasta uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen.

Devecto Oy:n avainluvut 2020 ja 2019

(euroa, milj.) 2020 2019 Tuloslaskelma Liikevaihto 7,83 5,94 Käyttökate 1,48 1,05 Liikevoitto 1,47 1,04 Tase 31.12.2020 31.12.2019 Pysyvät vastaavat 0,03 0,03 Pitkäaikaiset saamiset 0 0 Lyhytaikaiset saamiset 2,10 1,41 Rahat ja pankkisaamiset 1,61 1,52 Vastaavaa yhteensä 3,73 2,96 Vastattavaa Oma pääoma 1,87 1,96 Pitkäaikainen vieras pääoma 0 0 Lyhytaikainen vieras pääoma 1,86 1,00 Vastattavaa yhteensä 3,73 2,96

Lisätietoja:



Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com

Harri Laukkanen, toimitusjohtaja, Devecto Oy, 3.1.2022 lähtien

p. 043 820 0482

harri.laukkanen@devecto.com

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 900 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 78 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi .