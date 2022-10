English Dutch

Nyrstar NV: FSMA finaal onderzoeksverslag van de auditeur

1 october 2022 om 23u45 CET

Nyrstar NV bevestigt dat het Directiecomité van de FSMA haar op 30 september 2022 in kennis heeft gesteld van de grieven en haar het finaal onderzoeksverslag van de auditeur heeft overgemaakt. De vennootschap bestudeert die kennisgeving en dat verslag samen met haar adviseurs, en beraadt zich over de nodige stappen. De vennootschap is van mening dat zij te allen tijde de vereiste informatie overeenkomstig de relevante financiële regelgeving en wetgeving heeft bekendgemaakt, en zal dat standpunt ten gepaste tijde verdedigen. Zij blijft volledig meewerken aan het onderzoek van de FSMA en zal desgevallend ook haar medewerking verlenen aan elk strafonderzoek.

