Aéroports de Paris SA - Confirmation des perspectives de trafic à Paris pour 2022 et 2023

COMMUNIQUÉ FINANCIER

Tremblay-en-France, le 3 octobre 2022 – 7h30

Aéroports de Paris SA

CONFIRMATION DES PERSPECTIVES DE TRAFIC A PARIS POUR 2022 ET 2023

Compte tenu des interrogations survenues sur le sujet des perspectives de trafic à Paris pour 2022 et 2023, le Groupe ADP souhaite confirmer les hypothèses énoncées le 18 juillet dernier1 :

Trafic 2022 pour Paris Aéroport compris entre 72% et 82% du niveau de 2019 (et entre 74% et 84% pour le Groupe) ;

Trafic 2023 pour Paris Aéroport compris entre 85% et 95% du niveau de 2019.

Le Groupe ADP précise qu'il s'attend à un maintien, sur le second semestre 2022 et sur l'année 2023, de la bonne dynamique du trafic enregistrée depuis le début d'année, portée à la fois par la reprise progressive du trafic avec l'Asie et par la réalisation de voyages, entravée durant deux années de crise COVID. Le Groupe ADP reste confiant sur ces perspectives au regard du programme de vols actuel communiqué par les compagnies aériennes.

Les hypothèses et les guidances 2022 à 20252, rappelées en annexe, sont donc inchangées.

Augustin de Romanet, Président-directeur général, a déclaré :

"Le groupe ADP a enregistré cet été de très bons niveaux de trafic tant à Paris que dans le reste du monde et cette dynamique se confirme depuis la rentrée. Je remercie les équipes du Groupe ADP et l'ensemble de la communauté aéroportuaire dont la pleine mobilisation a permis d'accueillir l'ensemble de ces passagers. Dans un contexte macro-économique incertain, le groupe anticipe que le trafic des mois à venir sera tiré tout d’abord par le retour progressif des voyageurs en provenance et à destination de l'Asie, mais aussi par la réalisation de voyages, largement entravée durant deux années par les restrictions sanitaires. Le Groupe reste ainsi confiant et confirme ses hypothèses d'un trafic, à Paris, compris pour 2022 entre 72% et 82% du niveau de 2019 et pour 2023 entre 85% et 95%."

Le Groupe ADP aménage et exploite des plateformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2021, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 41,9 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,1 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 118,1 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2021, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 777 millions d'euros et le résultat net part du groupe à - 248 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

Annexe - hypothèses de trafic, prévisions et objectifs 2022-2025

Hypothèses de trafic, prévisions et objectifs 2022-2025

Ces objectifs sont bâtis sur des hypothèses d'absence de nouvelles restrictions ou fermetures d'aéroports liés à la crise sanitaire, de stabilité du modèle économique à Paris, et d'absence de volatilité anormalement élevée en matière de taux de change et de taux d'inflation. Toute évolution négative par rapport à ces hypothèses pourrait avoir des effets défavorables sur le volume de trafic et les indicateurs financiers 2025. Ils sont par ailleurs construits sur la base du périmètre de consolidation à fin 2021, sans hypothèse d'évolution à horizon 2025.

20223 2023 2024 2025 Trafic du Groupe4

en % du trafic de 2019 74 % - 84 % Retour au niveau de trafic de 2019 entre 2023 et 2024 - Trafic à Paris Aéroport

en % du trafic de 2019



72 % - 82 % 85 % - 95 % 90 % - 100 % 95 % - 105 % Retour au niveau de trafic de 2019 entre 2024 et 2026,

au-delà du niveau de 2019 à partir de 2026 CA / Pax Extime à Paris5

en euros - - - 27,5 € Charges courantes ADP SA par passager, en € - - 16 € - 18 € / pax Croissance de l'EBITDA

groupe, par rapport à 2019 - - Retour au niveau

de 2019, soit un EBITDA supérieur ou égal à 1 772 M€ - Marge d'EBITDA

en % du chiffre d'affaires Compris entre 32 % et 37 % Compris entre 35 % et 40 % Résultat net part du groupe

en millions d'euros Positif Investissements Groupe

(hors invest. financier) 1 milliard d'euros par an en moyenne entre 2022 et 2025

à l’échelle du Groupe (ADP SA et filiales) en euros constants Investissements ADP SA

(hors invest. financier, régulé / non régulé) 550 M€ – 600 M€ 750 M€ - 800 M€ 650 M€ - 750 M€ 800 M€ - 900 M€ Ratio Dette financière nette / EBITDA 5.5x – 6.5x - - 4,5x – 5x Dividendes

en % du RNPG

dus au titre de l'année N-1 - Taux de distribution de 60 %

Plancher à 1€/action Taux de distribution de 60 %

Plancher à 3€/action

Calendrier financier

Prochaine publication de trafic : Lundi 17 octobre 2022 - Trafic du mois de septembre 2022

Lundi 17 octobre 2022 - Trafic du mois de septembre 2022 Prochaine publication des résultats : Jeudi 27 octobre 2022 - Chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'année 2022

Déclarations prospectives

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.

Des informations prospectives (y compris, le cas échéant, des prévisions et des objectifs) sont inclues dans cette présentation. Ces informations prospectives sont fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables à la date de diffusion du présent document mais qui peuvent cependant s'avérer inexactes et sont, en tout état de cause, sujettes à des risques. Il n'existe donc aucune certitude que les évènements prévus auront lieu ou que les résultats attendus seront effectivement obtenus. Des informations détaillées sur ces risques potentiels et incertitudes susceptibles d'entrainer des différences entre les résultats envisagés et ceux effectivement obtenus sont disponibles dans le document de référence déposé auprès de l'autorité française des marchés financiers (AMF) le 14 avril 2022 sous le numéro D.22-0299 et l'amendement déposé auprès de l'AMF le 1er juillet 2022 sous le numéro 22-0299-A01. Ces documents sont consultables en ligne sur le site internet de l’AMF à l’adresse www.amf-france.org ou celui d’Aéroports de paris à l’adresse www.parisaeroports.fr.

Aéroports de Paris ne s’engage pas et n'a pas l'obligation de mettre à jour les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document pour refléter les faits et circonstances postérieurs à la date de cette présentation.

1 Communiqué de presse du 18 juillet 2022 relatif au trafic du mois de juin 2022 et à la révision à la hausse des hypothèses de trafic

2 Communiqué de presse sur les résultats semestriels du 28 juillet 2022 (Hypothèses de trafic, prévisions et objectifs 2022-2025, page 14)

3 Les prévisions financières 2022 reposent sur les hypothèses de change suivantes : EUR/USD = 1,09, EUR/TRY = 17,03, EUR/JOD = 0,77 et EUR/INR = 83,65.

4 Le trafic du groupe intègre le trafic des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL) et Mactan-Cebu International Airport et d'Almaty International Airport à compter du 1er janvier 2019.

5 CA / Pax Extime : Chiffre d’affaires par passager dans les activités en zone réservée : Boutiques, bars & restaurants, bureaux de change & détaxe, salons commerciaux, accueils VIP, publicité et autres services payants en zone réservée.

