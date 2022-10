Clean Motion: Utfallet avseende nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 fullt garanterat, utnyttjandeperioden inleds idag

Utfallet avseende av Clean Motion AB utgivna teckningsoptioner av serie TO1 med teckningstid under perioden 3 - 28 oktober 2022 har fullt ut garanterats av två garantikonsortier av investerare, syndikerade av G&W Fondkommission.



I nämnda konsortier utgör ett av serieentreprenörerna Joel och Emma Rozada kontrollerat venturebolag största part. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa dessa åtaganden.

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen genom att kontakta sin förvaltare och följa dennes instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 28 oktober 2022, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

I samband med den publika nyemissionen som Clean Motion genomförde i augusti-september 2021 utgav Clean Motion teckningsoptioner av serie TO1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 äger rätt att för varje tvåtal (2) teckningsoption av serie TO1 teckna en (1) ny aktie i Clean Motion under perioden 3 - 28 oktober 2022 till en kurs om 1,47 SEK per ny aktie.

Vid full teckning tillförs Clean Motion cirka 18,7 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoptionerna TO1 är noterade och föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market fram till och med den 26 oktober 2022 (Clean Motion TO1, ISIN kod: SE0016786511).

Både anmälningssedel och likvid måste vara emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda senast den 28 oktober 2022 kl 15:00, enligt instruktioner på anmälningssedeln. För innehavare som har sina teckningsoptioner hos förvaltare ska utnyttjande i stället ske i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

De fullständiga villkoren för Clean Motion TO1, anmälningssedel för direktregistrerade innehavare (innehav på konto via Euroclear) samt vidare instruktioner om hur innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 går tillväga finns tillgängliga på www.cleanmotion.se.

En extra bolagsstämma avses att kallas till inom kort för att bemyndiga styrelsen att fatta erforderliga beslut för ev. riktad emission till garanterna, för att kunna täcka upp ev. utrymme i teckningsoptionsserien TO1 som inte nyttjas för teckning (avseende fullgörande av lämnade garantiåtaganden).

Kontaktuppgifter vid eventuella frågor

Om du har dina teckningsoptioner i en depå hos en förvaltare (t.ex. bank eller fondkommissionär) ska du i första hand kontakta din förvaltare med frågor.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade kan du vid frågor kontakta din bank eller:

Hagberg & Aneborn Fondkommission

Tel: 08-408 933 50

E-post: info@hagberganeborn.se

Clean Motion AB

Göran Folkesson, VD

Tel: +46 735 320 273

Email: goran@cleanmoti o n.se

G&W Fondkommission

Tel: 08-503 000 50

E-post: info@gwkapital.se

