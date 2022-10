EMGA schließt Kapitalerhöhung von 9,4 Mio. EUR für die Kashf Foundation mit Finanzierung durch BIO ab

Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai Chinese (Simplified)

LONDON, Oct. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Finanzierungsfazilität in Höhe von 9,4 Millionen Euro für die Kashf Foundation wurde von der Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), der Investmentbank für Schwellenländer, initiiert, strukturiert und ausgehandelt.



Shahzad Iqbal, CFO der Kashf Foundation, sagte zu der Transaktion: „Die Kashf Foundation ist als Nicht-Bank-Mikrofinanzunternehmen registriert und wird von der pakistanischen Securities and Exchange Commission reguliert. Kashf wurde 1996 als erste spezialisierte Mikrofinanzinstitution Pakistans gegründet und begann seine Tätigkeit als Grameen-Nachahmer. Seitdem hat sich Kashf mit einer Reihe von innovativen und transformativen Produkten und Dienstleistungen für einkommensschwache Haushalte, insbesondere für Frauen, erfolgreich eine besondere und einzigartige Nische im Mikrofinanzsektor Pakistans geschaffen. Kashf erreicht derzeit mehr als 600.00 weibliche Kreditnehmer in ihren über 360 Filialen mit einem Bruttokreditportfolio von über 90 Millionen USD.“

„Ich möchte Ihnen hier nur sagen, dass es immer ein Vergnügen war, mit der EMGA an neuen Transaktionen zu arbeiten, um unser Netzwerk und unsere Reichweite zu erweitern. Dies ist die erste Transaktion, die wir mit BIO durchführen, und das auch noch in Euro. Ich glaube, dass BIO und Kashf zusammenarbeiten und eine starke Beziehung aufbauen werden, um die finanzielle Eingliederung in Pakistan insbesondere für Frauen zu verbessern. Diese Transaktion wird der Kashf Foundation helfen, ihre Reichweite nicht nur in ihren bestehenden Einsatzgebieten zu erweitern, sondern auf neue geografische Regionen Pakistans auszudehnen.“

Sajeev Chakkalakal, Managing Director und Head of Investment Banking der Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) sagte: „Es war uns eine Freude, unsere langfristige Partnerschaft mit der Kashf Foundation fortzusetzen und diese neue Finanzierungslösung trotz des volatilen wirtschaftlichen Umfelds sowohl in Pakistan als auch weltweit bereitzustellen.“ Jeremy Dobson, Managing Director von Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA), kommentierte die Transaktion wie folgt: „Es war uns eine große Freude, auch bei dieser jüngsten Transaktion wieder mit der Kashf Foundation zusammenzuarbeiten und ihren aus weiblichen Kleinstunternehmerinnen bestehenden Kundenstamm zu unterstützen.“

Frédéric Vereecke, Investment Officer der Belgischen Investitionsgesellschaft für Entwicklungsländer (BIO), kommentierte: „Wir begrüßen die Gelegenheit, die Kashf Foundation dabei zu unterstützen, Frauen und ihre Familien durch die Bereitstellung hochwertiger Finanzdienstleistungen für einkommensschwache Haushalte in Pakistan zu stärken.“

Die Belgische Investitionsgesellschaft für Entwicklungsländer (BIO) unterstützt einen starken Privatsektor in Entwicklungs- und Schwellenländern, um ihnen den Zugang zu Wachstum und nachhaltiger Entwicklung im Rahmen der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Die Investitionsgesellschaft erreicht dies durch Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen, Finanzinstitute und Infrastrukturprojekte und trägt damit zum sozioökonomischen Wachstum in Entwicklungsländern bei.

Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA), mit Geschäftsstellen in New York und London, hilft Finanzinstituten und Unternehmen, die neues Fremd- oder Eigenkapital suchen. EMGA erbringt ihre Dienstleistungen für Kunden in vielen der sich schnell entwickelnden Volkswirtschaften der Welt, einschließlich Pakistan. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Kapitalbildung und der strategischen Beratung über verschiedene Konjunkturzyklen hinweg baut die EMGA ihre geografische Reichweite und ihr Dienstleistungsangebot weiter aus und festigt damit ihre Position als eine der führenden Investmentbanken der Branche mit dem Hauptgeschäftsfeld Schwellenländer.