EMGA achève une levée de fonds de 9,4 millions d'euros pour Kashf Foundation avec un financement de BIO

LONDRES, 03 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La facilité de financement de 9,4 millions d'euros pour Kashf Foundation a été créée, structurée et négociée par Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), la banque d'investissement des marchés émergents.



S'exprimant au sujet de cette transaction, M. Shahzad Iqbal, directeur financier de Kashf Foundation, a déclaré : « Kashf Foundation est enregistrée en tant que société de microfinancement non bancaire réglementée par la Securities and Exchange Commission of Pakistan. Créée en 1996 en tant que première institution de microfinancement spécialisée du Pakistan, elle a commencé ses opérations en répliquant Grameen et, depuis lors, elle est parvenue à forger sa propre niche dans le secteur du microfinancement pakistanais en proposant une série de produits et de services novateurs et transformateurs aux ménages à faible revenu, et en particulier aux femmes. Elle a une portée actuelle de plus de 600,00+ emprunteuses à travers ses plus de 360 succursales avec un GLP de plus de 90 millions USD. »

« Je souhaite juste dire que cela a toujours été un plaisir de travailler avec EMGA sur de nouvelles transactions afin d'étendre notre réseau et notre portée. C'est la première transaction que nous réalisons avec BIO et cela aussi, en euros. J'ai la certitude que BIO et Kashf travailleront ensemble et construiront des relations solides pour accroître l'inclusion financière au Pakistan et, en particulier, pour les femmes. Cette transaction aidera Kashf Foundation à étendre sa portée non seulement dans ses zones opérationnelles existantes, mais également dans les nouvelles régions géographiques du Pakistan. »

Le directeur général et responsable des opérations bancaires d'investissement d'Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), Sajeev Chakkalakal, a déclaré : « Cela a été un plaisir de poursuivre notre partenariat à long terme avec Kashf Foundation et de fournir cette nouvelle solution de financement en dépit de l'environnement économique volatil au Pakistan et dans le monde entier. » Commentant également la transaction, Jeremy Dobson, directeur général d'Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA), a commenté : « Cela a été un réel plaisir de travailler à nouveau avec Kashf Foundation sur cette dernière transaction et d'aider à soutenir sa clientèle de micro-entrepreneuses. »

Frédéric Vereecke, responsable des investissements de Belgian Investment Company for Developing countries (BIO), a révélé : « Nous nous félicitons de l'occasion qui nous est donnée d'aider Kashf Foundation à autonomiser les femmes et leur famille en fournissant des services financiers de qualité aux ménages à faible revenu au Pakistan. »

Belgian Investment Company for Developing countries (BIO) soutient un secteur privé solide dans les pays en développement et émergents, afin de leur permettre d'accéder à la croissance et au développement durable dans le cadre des Objectifs de développement durable. Elle y parvient en investissant dans des petites et moyennes entreprises, des institutions financières et des projets d'infrastructure, contribuant ainsi à la croissance socioéconomique des pays en développement.

Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA), avec des bureaux à New York et à Londres, aide les institutions financières et les entreprises à trouver des capitaux propres ou d'emprunt. EMGA fournit ses services à des clients dans de nombreuses économies en développement rapide du monde, dont le Pakistan. Forte d'une expérience éprouvée dans la formation de capital et le conseil stratégique tout au long de divers cycles économiques, EMGA continue d'étendre sa portée géographique et son offre de services, consolidant sa place sur le marché en tant que l'une des banques d'investissement prédominantes sur les marchés émergents.