EMGA通过BIO融资为卡什夫基金会筹集940万欧元资金

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伦敦, Oct. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 为卡什夫基金会（Kashf Foundation）提供的940万欧元融资安排由新兴市场投资银行Emerging Markets Global Advisory LLP（EMGA）发起、组织和洽谈。



卡什夫基金会首席财务官Shahzad Iqbal先生在谈到这项交易时表示：“卡什夫基金会作为一家非银行金融公司小额信贷机构登记注册，受巴基斯坦证券交易委员会监管。卡什夫基金会成立于1996年，是巴基斯坦第一家小额信贷专营机构，现已开始作为格莱珉（Grameen）复制者开展业务。此后，卡什夫成功地为其在巴基斯坦小额信贷领域创造了独特地位，为低收入家庭（尤其是女性）提供一整套创新型和革命性的产品及服务。公司目前有360多个分支机构，拥有6万余名女性借款人，GLP高达9000多万美元。

我想分享的是，卡什夫基金会一直很高兴能够与EMGA合作开展新的交易，扩大我们的网络和服务范围。这是我们与BIO进行的首次交易，也是以欧元结算的交易。我相信，BIO和卡什夫必将同心协力筑建牢固关系，提升巴基斯坦金融包容性，尤其是对女性的包容性。这项交易将有助于卡什夫基金会不仅在其现有业务领域，而且还在巴基斯坦境内新的地理区域扩大服务范围。”

Emerging Markets Global Advisory LLP（EMGA）董事总经理兼投资银行业务总监Sajeev Chakkalakal表示：“尽管巴基斯坦和全球经济环境均不稳定，我们仍然很高兴能够继续与卡什夫基金会建立长期合作伙伴关系，提供这项全新的融资解决方案。” Emerging Markets Global Advisory Limited（EMGA）董事总经理Jeremy Dobson表示：“真的很高兴能够再次与卡什夫基金会合作开展这项最新交易，并助力支持他们的女性微企业家客户群。”

Belgian Investment Company for Developing countries（BIO）投资官Frédéric Vereecke表示：“我们很高兴有机会为卡什夫基金会提供支持，向巴基斯坦众多低收入家庭提供优质金融服务来增强女性及其家庭的能力。”

卡士夫基金会作为一家非银行金融公司小额信贷机构登记注册，受巴基斯坦证券交易委员会监管。卡什夫基金会成立于1996年，是巴基斯坦第一家小额信贷专营机构，现已开始作为格莱珉（Grameen）复制者开展业务。此后，卡什夫成功地为其在巴基斯坦小额信贷领域创造了独特地位，为低收入家庭（尤其是女性）提供一整套创新型和革命性的产品及服务。

Belgian Investment Company for Developing countries（BIO）为发展中及新兴国家和地区的庞大私营部门提供支持，让他们能够在可持续发展目标框架内实现增长和可持续发展。这些部门通过投资于中小型企业、金融机构和基础设施项目来实现该目标，从而促进发展中国家和地区的社会经济增长。

Emerging Markets Global Advisory Limited（EMGA）在伦敦和纽约设有办事处，帮助众多金融机构和企业寻求新债务或股权资本。EMGA为世界许多快速发展的经济体（包括巴基斯坦）的客户提供服务。凭借在不同经济周期资本形成和战略咨询方面的良好往绩，EMGA继续拓展其地理覆盖范围和服务产品，巩固其在市场中的地位，成为专注于卓越新兴市场的投资银行之一。