EMGA 透過 BIO 的融資完成 Kashf Foundation 9.4 百萬歐元的資金籌集

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倫敦, Oct. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kashf Foundation 的 9.4 百萬歐元融資機構是由新興市場投資銀行 Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) 發起、構建和協商。



Kashf Foundation 財務總監 Shahzad Iqbal 先生談到此次交易時說：「Kashf Foundation 已註冊作為一家受巴基斯坦證券交易委員會監管的非銀行微型金融公司。Kashf Foundation 成立於 1996 年，是巴基斯坦第一個專業的微金融機構，它作為 Grameen 複製者並開展業務，從那時起， Kashf 透過提供一套創新與變革性的產品和服務，為女性特別是低收入家庭設立了一個明顯與眾不同的利基市場。它目前在其 360 多個的分支機構中為 60000+ 名女性提供借款，其 GLP 超過 9,000 萬美元。」

「想分享一下，我們一直很高興能夠與 EMGA 合作進行新交易，且以此擴展我們的網絡和外展。這是我們第一筆以歐元跟 BIO 進行的交易。我相信 BIO 和 Kashf 將攜手合作，並建立一個強大的關係，以增加在巴基斯坦的金融覆蓋，特別是為女性。這筆交易將幫助 Kashf Foundation 擴大其現有營運地區，以及在巴基斯坦新的地理區域的外展。」

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) 的執行董事兼投資銀行主管 Sajeev Chakkalakal 表示：「儘管在巴基斯坦與全球都存在不穩定的經濟環境，但我們很高興能繼續與 Kashf Foundation 進行長期合作，並提供這項新的融資解決方案。」 Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA) 執行董事 Jeremy Dobson 亦評論到這筆交易：「很高興再次與 Kashf Foundation 合作完成這筆最新交易，並幫助支援他們的女性小型企業家客戶群。」

Belgian Investment Company for Developing countries (BIO) 的投資總監 Frédéric Vereecke 評論道：「我們很榮幸有機會支持 Kashf Foundation 向巴基斯坦的婦女及其低收入家庭提供優質的金融服務。」

Kashf Foundation 已註冊為一家受巴基斯坦證券交易委員會監管的非銀行微型金融公司。Kashf 成立於 1996 年，是巴基斯坦第一個專業的微金融機構，它作為 Grameen 複製者並開展業務。從那時起，Kashf 透過提供一套創新和變革性的產品和服務，為女性特別是低收入家庭設立了一個明顯與眾不同的利基市場。

Belgian Investment Company for Developing countries (BIO) 是支援發展中國家及新興國家的強大私營部門，讓他們能夠在可持續發展目標的框架實現增長以及可持續發展。他們透過投資中小型企業、金融機構和基礎設施項目來實現此目標，為發展中國家的社會經濟增長作出貢獻。

Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA) 在紐約和倫敦設有辦事處，幫助金融機構與企業尋求新的債務或股權資本。EMGA 為世界上許多快速發展的經濟體（包括巴基斯坦）的客戶提供服務。EMGA 在不同經濟週期中的資本形成與策略諮詢方面擁有良好的業績記錄，繼續擴大其地理覆蓋和服務範圍，鞏固其作為行業卓越的新興市場專注投資銀行之一的市場地位。