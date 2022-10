eGain aparece como proveedor representativo en la guía de mercado Gartner® de 2022 de sistemas de gestión de la información en el servicio de atención al cliente

French German Italian Spanish Dutch

SUNNYVALE (California), Oct. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), el proveedor líder de plataformas de gestión de la información para la automatización de la interacción del cliente, ha anunciado hoy que ha sido incluido en la guía de mercado Gartner de 2022 de sistemas de gestión de la información en el servicio de atención al cliente.



«En 2022, el 74 % de los líderes en atención y servicio al cliente han indicado que una de sus prioridades es mejorar la información y la oferta de contenidos a los clientes y empleados. Ante la falta de interacción directa entre compañeros debida al teletrabajo, los representantes necesitan información actualizada, personalizada y contextual del flujo de trabajo para dar asistencia a los clientes y atender sus peticiones», explican en la guía sus autores, Pri Rathnayake y Drew Kraus.

El informe ofrece una descripción general del mercado, expone las tendencias y los retos, y proporciona un marco para evaluar la capacidad de los proveedores a la hora de ayudar a los líderes empresariales a elegir la plataforma y el socio adecuados para sus iniciativas de información. Los proveedores se evalúan en tres categorías:interacción del usuario final, conservación y contextualización, y gestión del ciclo de vida de la información, cada una dividida en las siguientes subcategorías:

Interacción del usuario final Búsqueda semántica Asistencia guiada Portal o centro de ayuda Orquestación del recorrido del cliente

Conservación y contextualización Motor de información Gráfico de conocimiento Análisis de uso

Gestión del ciclo de vida de la información Editor dinámico Creación atomizada Administración de contenidos Optimización del estado de salud del contenido



«La gestión de la información es el cerebro del servicio al cliente moderno», afirma Ashu Roy, director general de eGain. «Nos sentimos honrados de haber sido nombrados en la guía de mercado Gartner de sistemas de gestión de la información en el servicio de atención al cliente».

Gartner, Guía de mercado de sistemas de gestión de la información en el servicio al de atención al cliente, 20 de septiembre de 2022, Pri Rathnayake, Drew Kraus

GARTNER y Magic Quadrant son marcas registradas y marcas de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos y otros países, y se utilizan en este artículo con la debida autorización. Todos los derechos reservados.

Gartner no avala a ningún proveedor, producto ni servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no recomienda a los usuarios de tecnología que elijan únicamente a los proveedores que tengan las calificaciones más altas u otras designaciones. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación Gartner y no deben interpretarse como afirmaciones de hechos. Gartner no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este estudio, incluyendo cualquier promesa de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

