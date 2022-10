eGain nommée Fournisseur représentatif dans le Guide du marché 2022 de Gartner® pour les systèmes de gestion des connaissances du service à la clientèle

French German Italian Spanish Dutch

SUNNYVALE, Californie, 03 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ : EGAN ), la plus importante plateforme de gestion des connaissances pour l'automatisation de l'engagement client, a annoncé aujourd'hui avoir été nommée dans le Guide du marché 2022 de Gartner pour les systèmes de gestion des connaissances du service à la clientèle.



« En 2022, 74 % des leaders du service et de l'assistance à la clientèle (CSS) ont cité l'amélioration des connaissances et de la livraison de contenu aux clients et aux employés comme une priorité. En l'absence d'interactions directes avec les pairs lorsqu'ils télétravaillent, les représentants auront besoin d'informations instantanées, personnalisées et contextuelles au sein du flux de travail afin d'aider les clients et de répondre à leurs demandes », ont écrit les auteurs Pri Rathnayake et Drew Kraus dans le guide.

Le rapport fournit un aperçu du marché, décrit les tendances et les défis, et offre un cadre pour évaluer les capacités des fournisseurs à aider les chefs d'entreprise à choisir la bonne plateforme et le bon partenaire pour leurs initiatives en matière de connaissances. Les fournisseurs ont été évalués dans trois catégories : engagement de l'utilisateur final, conservation et contextualisation et gestion du cycle de vie des connaissances, chacune comprenant des sous-catégories :

Engagement de l'utilisateur final Recherche sémantique Assistance guidée Portail/centre d'aide Orchestration du parcours client

Conservation et contextualisation Insight Engine (moteur de connaissances) Graphique des connaissances Analyse d'utilisation

Gestion du cycle de vie des connaissances Éditeur dynamique Création fragmentée Administration du contenu Optimisation de l'état du contenu



« La gestion des connaissances est le cerveau du service client moderne », a déclaré Ashu Roy, PDG d'eGain. « Nous sommes honorés d'être nommés dans le Guide du marché de Gartner pour les systèmes de gestion des connaissances du service à la clientèle. »

Renseignements complémentaires

Guide du marché de Gartner pour les systèmes de gestion des connaissances du service à la clientèle : https://www.egain.com/knowledge-management-gartner-market-guide/

eGain Knowledge Hub™: https://www.egain.com/products/knowledge-hub/

eGain Innovation in 30 Days™ : https://www.egain.com/risk-free-trial-customer-engagement-software/

Gartner, Guide du marché pour les systèmes de gestion des connaissances du service à la clientèle, le 20 septembre 2022, Pri Rathnayake, Drew Kraus

GARTNER et le Magic Quadrant sont des marques déposées et des marques de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde entier et sont utilisées dans le présent document avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner n'approuve aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs les mieux notés ou les autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'institut de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos d'eGain

Imprégné de l'IA, notre logiciel basé sur les connaissances automatise les expériences axées sur le numérique pour les entreprises et les agences gouvernementales. Pré-connectée avec des systèmes de centres de contact et de GRC de premier plan, la plateforme d'eGain offre une valeur ajoutée rapide et une innovation facile grâce à une assistance virtuelle, un libre-service client et des outils bureautiques modernes pour les agents. Rendez-vous sur www.eGain.com pour plus d'informations.

eGain, le logo eGain et tous les autres noms et slogans de produits eGain sont des marques commerciales ou des marques déposées d'eGain Corp. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de sociétés et produits mentionnés dans le présent communiqué de presse peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées des sociétés respectives.

