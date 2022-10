eGain vermeld als representatieve vertegenwoordiger in de 2022 Gartner® Market Guide for Customer Service Knowledge Management Systems, de gids voor kennismanagementsystemen op het gebied van klantenservice

French German Italian Spanish Dutch

SUNNYVALE, Calif., Oct. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), de toonaangevende aanbieder van kennismanagementplatforms voor de automatisering van klantbetrokkenheid, heeft vandaag aangekondigd dat het is vermeld in de 2022 Gartner Market Guide for Customer Service Knowledge Management Systems.



“In 2022 noemde 74% van de leiders op het gebied van klantenservice en -ondersteuning (Customer Service and Support, CSS) de verbetering van kennis- en contentlevering aan klanten en werknemers als prioriteit. Bij gebrek aan directe interacties met collega's wanneer ze vanuit huis werken, zullen vertegenwoordigers behoefte hebben actuele, gepersonaliseerde, contextuele informatie binnen de werkstroom om klanten te helpen en hun verzoeken op te lossen,” schrijven auteurs Pri Rathnayake en Drew Kraus in de gids.

Het rapport verstrekt een overzicht van de markt, schetst trends en uitdagingen en biedt een raamwerk voor de evaluatie van de capaciteiten van verkopers. Dit helpt bedrijfsleiders het juiste platform en de juiste partner te kiezen voor hun kennisinitiatieven. Verkopers werden beoordeeld in drie categorieën: betrokkenheid van eindgebruikers, curatie en contextualisering en beheer van de kennislevenscyclus. Elke categorie bestond uit subcategorieën:

Betrokkenheid van eindgebruikers Semantisch zoeken Begeleide hulp Portal/helpcentrum Orkestratie van de klantenreis

Curatie en contekstualisering Insight engine (inzichtmotor) Kennisgrafiek Gebruiksanalyses

Beheer van de kennislevenscyclus Dynamic editor (dynamische editor) Geatomiseerde authoring Contentbeheer Optimalisatie van de gezondheid van de inhoud



“Kennisbeheer is het brein van moderne klantenservice,” zei Ashu Roy, eGain CEO. “We vinden het een eer om vermeld te worden in de Gartner Market Guide for Customer Service Knowledge Management Systems.”

Gartner, Market Guide for Customer Service Knowledge Management Systems, 20 September 2022, Pri Rathnayake, Drew Kraus

GARTNER en Magic Quadrant zijn geregistreerde handelsmerken van Gartner, Inc. en/of zijn aangesloten filialen in de Verenigde Staten en internationaal en worden hierin met toestemming gebruikt. Alle rechten voorbehouden.

Gartner beveelt geen verkopers, producten of diensten aan die in haar onderzoekspublicaties worden genoemd en adviseert technologiegebruikers niet om alleen de verkopers met de hoogste beoordelingen of andere aanduiding te selecteren. De onderzoekspublicaties van Gartner bestaan uit de meningen van de onderzoeksorganisatie van Gartner en dienen niet te worden opgevat als de weergave van feiten. Gartner wijst alle garanties, expliciet of impliciet, in verband met dit onderzoek af, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

