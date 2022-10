SASETY confirme son succès et annonce la signature de 10 nouveaux contrats

SASETY, l’expert français des services managés SASE, a remporté 10 nouveaux contrats dont 3 avec Pentera depuis l’annonce de la signature de son partenariat au mois de mai. Cette annonce met clairement en avant l’intérêt des entreprises pour les sujets liés à la validation continue de la cybersécurité.

Dans ce contexte, SASETY a fortement investi autour de la solution Pentera pour devenir l’un des principaux partenaires français de l’éditeur. En effet, Pentera offre une plateforme de validation continue de la cybersécurité qui utilise les dernières techniques d’attaque les plus avancées et l’automatisation de tests de pénétration éthiques pour permettre d’identifier la surface d’attaque, les failles de sécurité, les vulnérabilités, ainsi que le plus important : l’impact réel de leur exploitation par un attaquant.

Concrètement, SASETY accompagne ses clients dans la mise en œuvre de la solution au sein de leur organisation : réalisation de diagnostic initial, mise en place de tests automatisés réguliers, identification des mesures correctives prioritaires, mitigation des risques et amélioration continue de la posture de sécurité.

Jérôme BEAUFILS, CEO de SASETY « Nous sommes très heureux d’avoir pu conclure plus de 10 nouveaux contrats en moins de trois mois. Cela démontre l’adéquation de notre offre dans la protection contre le risque cyber en apportant des solutions innovantes et des services de proximité, simples et rapides à déployer. A ce titre, la cybervalidation continue est en train de devenir un incontournable pour les organisations car elle leur permet de connaître en permanence le niveau de sécurité de toute leur surface d’attaque, l’efficience de leurs outils de protection (EDR, IPS, etc.) et de surveillance (SOC) et de se concentrer uniquement sur la correction des vulnérabilités qui les exposent de manière avérée aux cyberattaques. »