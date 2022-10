Julkaisupäivä: 3.10.2022

Ovaro hankki kolme toimistokiinteistöä Jyväskylästä

Ovaro on ostanut kolme toimistokiinteistöä Jyväskylästä. Myyjänä kaupassa oli kansainvälinen kiinteistösijoitusyhtiö. Kohteista kaksi sijaitsee ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä osoitteissa Sepänkatu 4 ja Nisulankatu 78. Kolmas kohde sijaitsee yliopistokampuksella osoitteessa Ahlmaninkatu 2. Kohteiden vuokrattava pinta-ala on yhteensä noin 6.300 m2. Kohteiden tämänhetkinen vuokrausaste on noin 70 prosenttia ja nettotuotto noin 7,4 prosenttia. Kiinteistöjen velaton kauppahinta on 4.100.000 euroa.

Ovaro rahoittaa hankinnan kassavaroilla ja pankkilainalla.

Hankinnalla on myönteinen vaikutus Ovaron operatiiviseen tulokseen (EPRA). Yhtiön 12.5.2022 antama ohjeistus siitä, että vuoden 2022 operatiivinen tulos (EPRA) paranee merkittävästi vuoteen 2021 verrattuna, pysyy ennallaan.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n toimitusjohtaja Marko Huttunen:

”Ovaro on strategian mukaisesti myynyt kasvukeskusten ulkopuolella sijaitsevia asuntokohteita kohdentaakseen varoja kasvavien yliopistokaupunkien kiinteistökehityshankkeisiin. Jyväskylä tunnetaan yritysmyönteisenä kasvukeskuksena ja yliopistokaupunkina, joten Jyväskylä sopii profiililtaan Ovarolle. Arvioimme, että Jyväskylässä on kysyntää tämän kaltaisille hyvällä sijainnilla oleville, peruskorjatuille ja muuntojoustaville toimistotiloille. Kohteet myös tarjoavat yrityksille uudiskohteita kustannustehokkaamman vaihtoehdon toimitilatarpeisiin.”

Linkki tiedotteesta tehtyyn videoversioon https://youtu.be/vgdwngWyf3k



