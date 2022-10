Brazil Potash Assina Contratos Vinculativos de Offtake, Marketing e Transporte de Barcaças com a AMAGGI, Uma das Maiores Produtoras Privadas de Soja do Mundo

AMAZONAS, Brasil, Oct. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A BRAZIL POTASH CORP. (“Brazil Potash” ou a “Empresa”) tem o prazer de anunciar a assinatura dos seguintes acordos juridicamente vinculativos com a Amaggi Exportação e Importação Ltda. (“AMAGGI”), uma das maiores produtoras de soja de capital fechado do mundo com operações complementares que abrangem agricultura, comercialização de commodities, operações logísticas e produção de energia, e sua subsidiária de logística, Hermasa Navegação da Amazônia Ltda.:



1) Contrato de Offtake, com termos e condições de compra mínima de 500.000 toneladas de potássio por ano;

2) Contrato de Marketing para venda de 1,9 milhão de toneladas de potássio restantes da Brazil Potash por ano; e

3) Contrato de Transporte de Barcaça para envio inicial de 2,4 milhões de toneladas de potássio por ano de produção para portos interiores próximos às principais regiões agrícolas do Brasil.

Todos esses contratos levam em consideração padrões e obrigações muito altos para ambas as partes em questões ambientais, sociais e de governança.

Esses contratos se aplicam apenas à produção anual de 2,4 milhões de toneladas de potássio da Brazil Potash na Fase Um de Autazes durante um período de 15 a 17 anos, com uma opção mútua de prorrogação. O preço de venda do potássio no Contrato de Offtake e no Contrato de Marketing tem por base o preço spot de entrega de Muriato de Potássio granular do Brasil (ou seja, MOP CFR Brasil) mais economia de frete interno menos um desconto.

Quando o projeto estiver operacional, como parte do contrato de transporte de barcaça, a Hermasa alocará os ativos e recursos necessários para o transporte coberto de potássio, principalmente do porto da Brazil Potash perto da aldeia de Urucurituba no rio Madeira para o porto da Hermasa localizado em Porto Velho, no estado de Rondônia, ou através dos rios Amazonas e Tapajós para outros destinos.

Stan Bharti, Presidente da Brazil Potash, disse: “Este contratos vinculativos assinados com a AMAGGI é um divisor de águas para Brazil Potash. Ela é empresa ideal para a Brazil Potash pois consome uma grande quantidade de potássio para suas terras cultivadas. A empresa também tem uma extensa rede de distribuição e logística através da sua subsidiária Hermasa que opera um terminal de transbordo de barcaças para o oceano a apenas 50 km rio acima do nosso projeto em Autazes. Conheço Blairo Maggi há vários anos e estou muito contente em trabalhar com a AMAGGI e sua equipe talentosa.”

Blairo Maggi, um dos acionistas da AMAGGI, disse: “O Brasil é um país rico em know-how agrícola, com grandes quantidades de terra cultivada, água doce e uma temperatura ideal para permitir o crescimento durante todo o ano. No entanto, apesar de sermos um dos maiores consumidores mundiais de potássio de todo o mundo, temos uma exposição muito grande, pois 98% deste nutriente essencial para as plantas são importados. Uma fonte doméstica em grande escala de potássio convencional - como proposto pela Brazil Potash - é importante para ajudar a garantir a segurança alimentar do Brasil e do mundo. Estou, portanto, feliz que a AMAGGI possa fazer parte deste importante projeto.”

Sobre a AMAGGI

Fundada em 1977, a AMAGGI é a maior empresa brasileira de grãos e fibras com um faturamento de US$ 7 bilhões em 2021. Presente em diversas etapas da cadeia do agronegócio, a AMAGGI atua na produção agrícola de grãos, fibras e sementes, originação, beneficiamento e comercialização de grãos e insumos, transporte fluvial e rodoviário de grãos, operações portuárias, além da geração e comercialização de energia elétrica renovável.

A AMAGGI produz cerca de 1,1 milhão de toneladas de grãos e fibras por ano - incluindo soja, milho e algodão - e tem uma base de relacionamento comercial de aproximadamente 6.000 produtores rurais. Com sede em Cuiabá (MT), a AMAGGI está presente em todas as regiões do Brasil, com fazendas, armazéns, escritórios, fábricas, frota fluvial e rodoviária, terminais portuários e usinas hidrelétricas. No exterior, a empresa possui unidades e escritórios na Argentina, China, Holanda, Noruega, Paraguai e Suíça.

A Gestão Socioambiental AMAGGI (GSA) tem por base as normas ISO 14001:2015 (meio ambiente) e atende aos requisitos da NBR 16001:2012 (responsabilidade social), bem como aos padrões exigidos por certificações importantes como RTRS (Mesa Redonda sobre Soja Responsável - Round Table on Responsible Soy), Proterra e Abr/BCI (Algodão Brasileiro Responsável/Better Cotton Initiative), entre outros. Para a AMAGGI, o desenvolvimento de negócios sustentáveis está diretamente ligado à forma como a empresa promove suas atividades, considerando o impacto ao meio ambiente. Nesse sentido, ao longo dos anos, a empresa tem aumentado os esforços para consolidar um modelo de negócios que estabelece e apoia parcerias estratégicas e a adoção de compromissos amplos e transparentes.

Sobre a Brazil Potash

A Brazil Potash avançou seu projeto de potássio em estágio de desenvolvimento em grande escala para um estado quase pronto para a construção. O Brasil é um dos maiores e mais crescentes consumidores de potássio do mundo, mas importa 98% das suas necessidades a alto custo. Por conseguinte, mais de 1,3 milhão de toneladas de emissões de gases com efeito estufa são geradas desnecessariamente com o transporte marítimo e a produção de potássio em jurisdições com fatores de emissão mais elevados. O corpo de minério de silvanita da Brazil Potash está localizado ao lado de um grande rio no Brasil, viabilizando que a empresa extraia, processe e entregue potássio pelo mesmo custo que os importadores pagam somente pelo transporte. A empresa concluiu um estudo de viabilidade, EISA e obteve a maioria das licenças necessárias para a construção do projeto.

