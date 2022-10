Gavi 베테랑 출신 글로벌 보건 전문가 Anuradha Gupta, Sabin 글로벌 예방접종 업무 이끈다

Chinese (Simplified) French Indonesian Korean Portuguese Spanish

워싱턴, Oct. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 베테랑 보건 전문가로 여성 및 아동 건강 향상과 백신 접근성 및 흡수 증진을 위한 글로벌 프로젝트를 성공리에 이끌어온 Anuradha Gupta가 Sabin Vaccine Institute에 Global Immunization 부문 대표로 합류했다. 까다로워 보이는 보건 문제에 대한 창의적 솔루션을 만들고 실행해온 Gupta의 이력은, 생명을 구하는 유아기 예방접종이 팬데믹으로 수십 년 만에 최악의 퇴보를 경험한 오늘날에 더욱 중요해졌다.



Gupta는 Sabin 합류 전 8년간 Gavi, Vaccine Alliance에 몸담으며 부CEO를 맡았고 백신 평등, 젠더 및 커뮤니티를 고려해 정책과 프로그램, 파트너십을 추진하는 노력을 해왔다. 또한, 기본 백신 대부분을 단 한 차례도 접종하지 않은 유아를 일컫는 제로 접종 유아 개념을 주창했고, 국가 차원 파트너십에 대한 새 모델 정립에도 힘을 썼다.

Sabin CEO인 Amy Finan은 “Anuradha Gupta는 백신 접근성과 평등, 오정보 등이 여전히 전 세계적 문제인 현 시점에서 Sabin 경영진에 새로 합류한 뛰어난 인재”라며 “Anuradha의 선도적인 접근법과 전문성, 우리가 봉사하는 사람들을 향한 깊은 헌신은 글로벌 백신율을 현격히 높이는 데 기여할 것”이라고 말했다.

Gupta는 새로 맡은 역할에 기대가 크며, 자신의 풍부한 경험을 활용해 백신 접근성 및 흡수 증진을 위한 혁신 접근법을 진전시키는 데 기여하겠다고 말했다. Gupta는 “지금은 예방접종에 있어 분수령과 같은 순간이다. 백신은 글로벌 보건 어젠다의 전면이자 핵심에 있어야만 한다. 모든 범주의 백신을 소개하고, 확대하고, 보편화하기 위해 해야 할 일이 아직도 많다. Sabin은 대단히 중요한 이 과업을 위해 강력한 촉매가 되어줄 것”이라고 말했다.

국제연합 최신 보고서에 따르면, 2021년 2,500만 명의 영아가 일반 백신 접종을 1차례 이상 건너뛴 것으로 확인되었다. 그 중에는 홍역, 디프테리아, 백일해 등을 예방해주는 백신도 포함된다. 이 영아 중 약 1,800만 명은 주로 저소득 국가에서 태어났으며, 제로 접종 유아에 해당되어 목숨을 위협하고 건강을 해치는 전염병에 특히 취약한 상태다. 또한, 이들로 인해 풍토병이 없던 국가에서 소아마비, 홍역 등이 재유행하면서 해당 질병에 대한 공포가 퍼지고 있다.

Gupta는 “Sabin 박사가 개발한 경구 백신으로 인도에서 소아마비 퇴치에 힘쓴 것은 내가 밟아온 보건 여정에서 잊을 수 없는 순간이다. 생명을 살리는 백신의 힘을 전력으로 이용해 Sabin 박사의 유산을 진전시키려 힘쓰는 기관에 합류하게 되어 기쁘게 생각한다”고 말했다.

Gupta의 리더십 하에서 Gavi는 여러 상을 수상했고, 파트너 참여에 관한 새로운 프레임워크를 정립했다. 이것은 Gavi가 후원하는 프로그램을 국유화하고 결과에 대한 책임을 향상하는 데 도움이 되었다. 이러한 성과는 Gavi가 세계 최빈국에 소아 백신 접근성을 꾸준히 제공해온 공을 인정받아 2019년 영예로운 Lasker-Bloomberg Public Service Award 수상에 기여했다.

Sabi 이사회 의장을 맡고 있는 Regina Rabinvocich 의학박사 겸 공중보건학 석사는 “다양한 분야의 글로벌 주체들을 포용하기 위해 텐트 확장에 힘써온 Anuradha는 박수를 받을 만하며, 여러 국가에서 눈에 띄는 성과를 내왔다”며 “Anuradha의 노력은 저소득, 중소득 국가 내 예방접종을 위해 증거 기반 솔루션을 지지하고 그 국가들에게서 변화를 지속할 파트너십을 구축하는 Sabin의 헌신을 상징한다”고 말했다.

접종을 1회도 받지 않은 유아에 집중하는 Gupta의 최신 프로젝트는 목표와 범위 측면에서 대담하다. Gupta는 Gavi가 조성한 5억 달러 규모 Equity Accelerator Fund를 이끈 인물이기도 하다. 이 펀드에는 사하라 지역과 아프리카의 뿔 지역 내 분쟁지와 가뭄 피해지 내 제로 접종 유아를 관리하는 혁신적인 프로그램도 포함된다.

Gupta는 백신을 1회도 맞지 않은 영유아가 백신으로 예방 가능한 죽음의 절반을 차지한다며 이 인구층을 겨냥하는 것이 질병 발병을 감소하고 전반적인 건강 보장을 향상하는 데 게임 체인저가 될 수 있다고 언급했다.

Gupta는 “이 아이들은 여러 가지를 박탈당한 커뮤니티에 살고 있다. 따라서 우리는 그들이 건강한 미래를 놓치지 않기 위해 첫 접종과 이어질 방법을 찾아내야만 한다. Zero Dose Immunization 프로그램은 일반 백신을 넘어, 커뮤니티, 정부, 기타 핵심 기관들과 협의 하에 여러 핵심 보건 및 인도주의 서비스에 가족들이 이어질 수 있도록 한다”고 말했다.

Gupta는 Gavi 합류 전 인도 National Health Mission의 Mission Director로 소아마비 박멸, 산모 및 영아 사망 감소, 출산율 저감, 기본 보건 강화 노력에 핵심적 역할을 담당했다. Gupta는 Child Survival Call to Action의 Steering Committee 위원, 2012년 London Summit on Family Planning의 Stakeholder Group 공동의장, Planning 2020 Reference Group 위원 등을 지냈다.

Gupta는 호주 University of Wollongong에서 MBA를 취득했고 Harvard University의 John F. Kennedy School of Government, Stanford Graduate School of Business, Syracuse University의 Maxwell School of Citizenship and Public Affairs에서 최고위 교육 과정을 밟았다. 2015년에는 Graduate Institute of International and Development Studies의 Global Health Centre 가 선정한 ‘300 Women Leaders in Global Health’에 선정되었다. 또한 최근 발간된 보고서에서 IAS 공무원 중 가장 영향력 있는 여성 10인 중 한 명으로 선정되었다. IAS라고 불리는 Indian Administrative Services는 인도의 주요 공무 서비스를 가리킨다.

2021년 Gupta는 University of Wollongong이 수여하는 Alumni Award for Social Impact 상을 수상했다. 또한 콩고민주공화국 대통령이 수여하는 공공 서비스 부문 최고 민간인상과, 라오스 대통령이 자국민 보건을 위해 업적을 남긴 사람에게 수여하는 Cross of Labour를 받았다. 2022년 9월에는 세계에 영향을 미친 업적을 인정받아 Advance Global Australian Award를 수상했다.

