全球健康与全球疫苗免疫联盟（Gavi）资深人士Anuradha Gupta将在萨宾领导全球免疫接种工作

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华盛顿, Oct. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 经验丰富的公共卫生领袖Anuradha Gupta已加入萨宾疫苗研究所（Sabin Vaccine Institute），担任全球免疫接种总裁，她领导实施了一系列成功的全球举措，以改善女性及儿童的健康状况并促进疫苗的获取和使用。Gupta在制定和实施创造性解决方案以应对似乎难以解决的健康挑战方面具有的往绩具有重要使用，如今，拯救生命的儿童免疫接种工作在很大程度上受制于大流行的影响，出现了几十年来最严峻的倒退。



Gupta在加入萨宾之前，曾在全球疫苗免疫联盟（Gavi）任职8年，担任副首席执行官，领导主持围绕疫苗公平、性别和社区的各项政策、项目及伙伴关系相关工作。她还率先提出了零剂次儿童的概念，即那些尚未接种一剂最基本疫苗的儿童，并推动创建国家层面伙伴关系新模式的相关工作。

萨宾疫苗研究所首席执行官Amy Finan表示：“在疫苗获取和公平以及不实信息仍然是全球面临的巨大挑战背景下，Anuradha Gupta是对萨宾高层管理团队的重要补充。Anuradha的远见卓识、专业知识造诣及其对我们所服务对象秉持的坚定承诺，将有助于提高全球疫苗接种率。”

Gupta说，她对自己的职位感到兴奋，并将利用自身丰富的经验推进创新方法，改善疫苗获取和使用情况。Gupta表示：“这是免疫接种的一个分水岭时刻，我们必须确保疫苗始终处于全球公共卫生议程的前沿和中心位置。在引入、扩大和普及各种疫苗方面仍有许多工作要做，而萨宾疫苗研究所将是这项至关重要工作的强大催化剂。”

联合国最近的一份报告指出，2021年， 有2500万婴儿错过接种一剂或多剂针对麻疹、白喉和百日咳等疾病 的常规疫苗。这些儿童中有近1800万为低收入国家和地区的零剂次儿童，这些儿童更容易感染致命的和使人衰弱的传染病，并使人们担心小儿麻痹症和麻疹等疾病在非病区国家重新出现。

Gupta回顾说：“运用Sabin博士开发的口服疫苗在印度抗击和消灭小儿麻痹症，是我公共健康旅程中令人难忘的部分内容。鉴于此，我很高兴能够加入一个致力于通过充分利用疫苗的力量来拯救众多生命，以此来推进Sabin博士传统的机构。”

在Gupta的领导下，Gavi赢得了许多荣誉，并推出了全新的合作伙伴参与框架，从而帮助增强国家对Gavi支持项目的自主权，提高对成果的问责制。这些成就助力Gavi于2019年获得著名的“拉斯克-彭博公共服务奖”，以表彰该联盟为世界最贫穷国家和地区持续提供儿童疫苗。

萨宾疫苗研究所董事会主席、医学博士、公共卫生硕士Regina Rabinovich表示：“Anuradha致力于扩大范围，吸收来自各个部门的全球参与者的意愿令人称道，她所坚持的努力也在许多这些国家和地区显著改善了疾病防范成果。Anuradha的工作体现了萨宾致力于支持中低收入国家循证免疫接种解决方案，并建立在这些地方产生持久影响的伙伴关系的承诺。”

Gupta最近的一项举措重点关注尚未接种一剂疫苗的儿童，该举措在目标和受众范围方面具有无畏性质。她是Gavi 5亿美元股权加速器基金（Equity Accelerator Fund）背后的指导力量，该基金包括一个创新项目，旨在帮助萨赫勒地区和非洲之角冲突地区及干旱地区的零剂次儿童。

Gupta指出，被剥夺单剂疫苗接种权利的儿童占疫苗可预防死亡人数的一半，提高该人群的疫苗接种率可能会是一项游戏规则改变者，能够减少疾病爆发和提高整体健康安全。

她表示：“这些儿童所生存的社区经常遭受多重权利被剥夺的待遇，因此，我们必须找到一种方法，让他们接种第一剂疫苗，否则他们就会错过拥有健康未来的机会。与社区、政府和其他关键群体开展洽谈协商，零剂次免疫接种方案超越了常规疫苗的影响范围，将众多家庭与其他关键卫生保健和人道主义服务联系起来。”

在供职Gavi之前，Gupta曾担任印度国家卫生使命（National Health Mission of India）主任，在根除印度小儿麻痹症、降低孕产妇和儿童死亡率、降低人口出生率和振兴初级医疗保健行业的努力中发挥了主导作用。她曾担任儿童生存呼吁行动指导委员会成员，与他人共同主持2012年伦敦计划生育峰会利益攸关方小组，同时也是计划生育2020年咨商小组成员。

Gupta拥有澳大利亚伍伦贡大学工商管理硕士学位，并在哈佛大学约翰·F·肯尼迪政府学院、斯坦福商学研究生院和雪城大学麦克斯韦公民与公共事务学院接受高管教育。2015年，她获日内瓦国际关系及发展高等学院全球卫生中心评为“全球卫生领域300名女性领导者”之一。在最近出版的书中，Gupta入列“十大最具影响力IAS女性官员”之一。印度行政服务局（IAS）通常被称为印度杰出的行政服务机构。

2021年，Gupta荣获伍伦贡大学校友奖“社会影响力”奖项。她还获得刚果民主共和国总统颁发的公共服务“最高公民奖”，并凭借其对老挝人民健康作出不菲贡献而获该国总统颁发的劳动十字勋章。 2022年9月，Gupta斩获“全球杰出澳洲人奖”，该奖项表彰她的众多成就对全球产生的影响。

关于萨宾疫苗研究所

萨宾疫苗研究所 （Sabin Vaccine Institute）是扩大全球疫苗获取和使用机会、推进疫苗研究和开发以及扩大疫苗知识和创新的主要倡导机构之一。 萨宾疫苗研究所通过合作伙伴来释放疫苗潜力，现已建成一个由资助方、创新机构、执行机构、执业机构、决策者和公众利益相关方组成的强有力的生态系统，以推进其关于在未来消除可预防疾病的愿景。作为一家拥有20余年丰富经验的非营利组织，萨宾疫苗研究所致力于寻找持久解决方案，以及让生活中世界各地的所有人都能通过疫苗而充分受益。在萨宾疫苗研究所，我们坚信疫苗具有改变世界的力量。

如需了解更多信息，请访问 http://www.sabin.org 并在Twitter上关注我们： @SabinVaccine 。

媒体联系人：

Rajee Suri

rajee.suri@sabin.org