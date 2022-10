Innovation et design distinctif : Kia Canada présente le Niro 2023 deuxième génération

English French

Le Niro deuxième génération entièrement redessiné est disponible dans tous les modèles hybrides (HEV), hybrides rechargeables (PHEV) et électriques (VÉB), promouvant l’initiative d’électrification Plan S de Kia

Le nouveau style extérieur et intérieur incarne le concept HabaNiro et la philosophie de design des « Opposés réunis »

Le PDSF de la gamme commence vers la mi - $ 40,000 (Niro VÉB)

Un nombre limité de Niro EV pourra être réservé à partir du 11 octobre

Arrivée prévue dans les concessions au printemps 2023



TORONTO, 03 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Kia Canada a annoncé les spécifications du tout nouveau Niro 2023, le quatrième véhicule de la marque lancé dans le cadre de la stratégie Plan S. Le Niro prochaine génération a été entièrement redessiné pour dépasser les attentes des clients préoccupés par l’écologie. Doté d’éléments de design élégants et orienté vers la durabilité et la connectivité, le Niro 2023 arrivera au Canada au printemps 2023. Les clients pourront choisir entre trois groupes motopropulseurs écoénergétiques et électrifiés : entièrement électrique (Niro VÉB), hybride rechargeable (Niro PHEV) et hybride électrique (HEV).

« Au cours des dernières années, le Niro première génération a acquis une renommée de véhicule multisegment pratique et soucieux de l’environnement, » affirme M. Elias El-Achhab, chef de l’exploitation de Kia Canada. « Nous sommes ravis de renforcer cette réputation avec l’introduction du Niro deuxième génération qui continuera de proposer au Canada des options de propulsion variées, une autonomie accrue et des matériaux et technologies issus du développement durable. »

Lancé à l’origine en 2016 au Canada, le Niro fut le premier véhicule entièrement vert de Kia. Proposé d’abord en version hybride uniquement, Kia a ensuite élargi sa gamme en proposant une version hybride rechargeable (en 2017), puis entièrement électrique (en 2019). Arrivant à point dans le segment des petits véhicules multisegments en pleine croissance, le Niro a connu un succès impressionnant au Canada, intéressant les clients à la recherche d’un véhicule sensible à la protection de l’environnement.

Un design extérieur des plus distingués

À l’intérieur comme à l’extérieur, le Niro 2023 arbore un design audacieux, tirant son inspiration de la philosophie des « Opposés réunis » et de la « Joie pour la raison ». Le choix des couleurs, des matières et des finitions vise à trouver l’équilibre parfait entre une approche durable et responsable de la mobilité et la vision des véhicules du futur. Le Niro incarne un sens du pratique et de l’aventure sophistiqué, fortement influencé par le véhicule concept HabaNiro dévoilé en 2019.

Les phares avant des Kia Telluride et du tout nouveau Sportage adoptent un design inimitable et le Niro reste fidèle à cette tendance. Les feux de jours futuristes, inspirés des oscillations d’un électrocardiogramme, sont intégrés élégamment à la calandre en « museau de tigre », signature de la marque. Cette calandre est positionnée dans le prolongement du capot, accentuant l’individualité du véhicule, tandis que les éléments hexagonaux tridimensionnels de l’avant du Niro EV créent une apparence moderne et technologiquement évoluée.

Le profil du Niro est orné de cages de roues et de garnitures noires qui relient visuellement l’avant et l’arrière du véhicule. Le pilier C distinctif n’est pas seulement élégant, il est aussi fonctionnel, permettant à l’air de s’incruster pour améliorer l’aérodynamisme. Enfin, les jantes au design dynamique, offertes en 16 ou 18 pouces sur le Niro HEV, en 16 po sur le Niro PHEV et en 17 pouces sur le Niro VÉB, minimisent la résistance à l’air.

Stable et bien proportionné, le design arrière du véhicule, souligné par les piliers C latéraux, marie harmonieusement les contrastes. Les feux arrière minimalistes s’inspirent des feux de jour de Sportage, arborant la forme d’un boomerang, tandis que les DEL verticales apportent la touche finale au design époustouflant du Niro deuxième génération.

Un intérieur soigneusement dessiné, durable et inspirant

L’intérieur du tout nouveau Niro se modernise, grâce à un design minimaliste et fin contrastant avec son aspect technologiquement évolué et ses commandes intuitives et judicieusement positionnées. Le véhicule est équipé, de série, d’un tableau de bord à écran Super Vision de 4,2 pouces, secondé sur la planche de bord par un écran audio ACL de 8 pouces de série ou un écran multimédia de 10,25 pouces en option. Ce dernier propose une interface conviviale, permettant la séparation de l’écran pour faciliter l’utilisation du système d’infodivertissement, du navigateur et de la personnalisation des réglages. Un tableau de bord Super Vision de 10,25 pouces est également disponible (en option sur la version HEV et de série sur la version VÉB), offrant, en combinaison avec l’écran multimédia de 10,25 pouces, près de 21 pouces d’affichage numérique.

L’intérieur du tout nouveau Niro (VÉB) est tout aussi soucieux de l’environnement. Les garnitures de l’habitacle sont luxueuses au toucher et sont fabriquées à l’aide de matières recyclées et non animales. Le véhicule est également plus spacieux et confortable, grâce à des dimensions révisées qui allongent et élargissent l’espace des passagers et des bagages.

Trois groupes propulseurs adaptés à tous les modes de vie

Le tout nouveau Niro sera toujours disponible en trois groupes motopropulseurs, permettant aux clients de choisir la version la mieux adaptée à leur mode de vie.

Niro VÉB

Moteur électrique écoénergétique de 150 kW et batterie de 64,8 kWh compatible avec un chargeur rapide CC

La batterie peut être rechargée de 0 à 80 % en 43 minutes avec un chargeur de niveau 3 à capacité maximale

La batterie peut être rechargée en 6 heures et 5 minutes avec un chargeur de niveau 2 à capacité maximale

Autonomie électrique allant jusqu’à 407 kilomètres (une augmentation de 22 km par rapport au modèle précédent)

Niro HEV

Moteur hybride de 1,6 L, moteur électrique écoénergétique de 32 kW et batterie au lithium-ion polymère de 1,32 kWh

Transmission à double embrayage à 6 vitesses

Puissance de 139 chevaux et couple de 195 lb-pi

Niro PHEV

Moteur hybride de 1,6 L, moteur électrique écoénergétique de 62 kW et batterie au lithium-ion polymère de 11,1 kWh

Transmission à double embrayage à 6 vitesses

Puissance de 180 chevaux et couple de 195 lb-pi

La batterie peut être rechargée en moins de 3 heures à l’aide d’un chargeur de niveau 2

Autonomie électrique allant jusqu’à 55 km (une augmentation de 13 km par rapport au modèle précédent)



Des technologies du futur pour les conducteurs soucieux de l’environnement d’aujourd’hui

Le mode de conduite écologique (disponible sur certains modèles hybrides et hybrides rechargeables) a été amélioré sur le Niro deuxième génération. Quand la conduite entre dans la « zone verte », le mode électrique est enclenché, afin de réduire la consommation de carburant et la pollution (Niro HEV et PHEV uniquement). Une nouveauté pour 2023, le véhicule utilise les informations du navigateur et les habitudes de conduite à l’approche des zones habituelles, comme le domicile ou le lieu de travail, pour maximiser le mode électrique aux environs de ces lieux.

Pour réduire encore plus la pollution, le Niro 2023 est équipé de palettes de commande au volant et d’un système de freinage régénératif intelligent. Ce dernier contrôle automatiquement la récupération cinétique en analysant les données des radars embarqués et de l’inclinaison de la route pour maximiser l’énergie réintroduite vers la batterie. Le modèle 2023 permet maintenant au conducteur de choisir la puissance de la décélération entre forte, moyenne et faible.

Comme c’est le cas sur l’EV6 2022 et le Sportage 2023, les commandes du système d’infodivertissement et du système de régulation de la température sont regroupées sur un même écran tactile (disponible sur certaines versions). Le conducteur peut ainsi passer facilement entre les deux réglages, en touchant simplement l’onglet correspondant à l’écran. Le Niro propose également, en option, un affichage tête haute, un chargeur de téléphone sans fil et un hayon intelligent à commande électrique. La clé numérique 2 Touch de Kia est également disponible, permettant au conducteur de verrouiller, de déverrouiller et de démarrer son véhicule à l’aide de son téléphone intelligent ou de sa montre connectée.

Toujours en sécurité et protégé : les nouveautés des systèmes de sécurité de Kia

Le tout nouveau Niro est équipé de technologies de pointe et de systèmes perfectionnés d’assistance à la conduite (ADAS) de Kia i:

L’assistance d’évitement de collision frontale de série avec vérification dans les carrefours contribue à éviter les collisions avec un véhicule arrivant en contresens lors d’une bifurcation à gauche à un carrefour.

L’avertisseur de perte d’attention du conducteur ii de série détecte une conduite distraite et émet une alerte sonore et visuelle pour avertir le conducteur.

de série détecte une conduite distraite et émet une alerte sonore et visuelle pour avertir le conducteur. L’assistance de suivi de voie de série détecte le marquage au sol et joue légèrement sur la direction pour aider le conducteur à conserver le véhicule au milieu de la voie

L’alerte de présence d’occupant à l’arrière de série rappelle au conducteur de vérifier le siège arrière avant de sortir du véhicule.

L’assistance d’évitement de collision dans les angles morts de série peut, sous certaines conditions, détecter les véhicules sur la voie d’à côté et éviter une collision avec ces véhicules lors des changements de voie.

L’assistance de sortie sécuritaire (SEA) iii de série émet un avertissement si un véhicule s’approche par l’arrière alors qu’un occupant tente de sortir du véhicule

de série émet un avertissement si un véhicule s’approche par l’arrière alors qu’un occupant tente de sortir du véhicule Le régulateur de vitesse intelligent avec contrôle de la vitesse dans les virages par navigateur optionnel utilise les données du navigateur pour réduire la vitesse du véhicule à l’approche des virages.

Sur les autoroutes fédérales, la conduite assistée sur autoroute iv optionnelle se sert des informations de limite de vitesse disponibles sur le navigateur pour conserver automatiquement la vitesse dans les limites autorisées, sous certaines conditions, et pour garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule devant.

optionnelle se sert des informations de limite de vitesse disponibles sur le navigateur pour conserver automatiquement la vitesse dans les limites autorisées, sous certaines conditions, et pour garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule devant. L’avertisseur de distance de stationnement avant et arrière optionnel détecte certains obstacles situés devant ou derrière le véhicule et émet une alerte sonore si c’est le cas. L’alerte sonne de plus en plus rapidement à mesure que le véhicule s’approche de l’obstacle.

L’assistance d’évitement de collision transversale arrière optionnelle aide à détecter la plupart des véhicules ou objets s’approchant par la droite ou par la gauche lorsque vous faites marche arrière. Si un véhicule est détecté, le dispositif avertira le conducteur et freinera, si nécessaire.

L’assistance d’évitement de collision pendant le stationnement, proposée en option, se sert de la caméra de recul et de capteurs à ultrason pour détecter la plupart des piétons et des obstacles à proximité lorsque vous sortez d’un stationnement. Le dispositif alerte le conducteur et peut même freiner le véhicule pour éviter une collision.

L’assistance au stationnement intelligent à distance optionnelle permet de garer ou de sortir le véhicule d’un espace de stationnement de l’extérieur du véhicule (version électrique uniquement).

Un nombre limité de Niro VÉB sera disponible en prévente le 11 octobre, avec un dépôt de 1000 $ pour garantir le premier de ce tout nouveau modèle qui arrivera au printemps 2023.

Les prix complets de tous les groupes motopropulseurs seront annoncés à l'approche de la date de mise en vente, mais le prix du tout nouveau Niro VÉB devrait commencer vers les mi $ 40,000.

Les spécifications complètes sont maintenant disponibles chez les concessionnaires certifiés Kia Canada VÉB.

Pour obtenir davantage de renseignements sur le Niro hybride, Niro hybride rechargeable et Niro électrique 2023, veuillez consulter www.kia.ca/niro2023FR.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie 186 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits et des services innovants, pratiques, bien pensés et primés par le biais d’un réseau de 197 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan de Kia « Du mouvement vient l’inspiration » symbolise l’engagement de Kia à créer un espace d’inspiration pour ses clients, afin qu’ils aient plus de temps pour donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

Pour toutes demandes médiatiques, veuillez contacter media@kia.ca.

i Ces caractéristiques ne remplacent pas une conduite sécuritaire et pourraient ne pas détecter tous les objets entourant le véhicule. Toujours conduire de façon sécuritaire et user de prudence.

ii L’avertisseur de perte d’attention du conducteur ne remplace pas une conduite sécuritaire et pourrait ne pas détecter toutes les situations de fatigue ou d’inattention du conducteur. Ne pas surveiller les conditions routières et ne pas se concentrer sur la conduite pourrait entraîner une perte de maîtrise du véhicule. Toujours conduire de façon sécuritaire et user de prudence.

iii L’assistance de sortie sécuritaire ne remplace pas la prudence et pourrait ne pas détecter tous les objets se trouvant autour du véhicule. Toujours surveiller les conditions de circulation et les alentours du véhicule avant de sortir du véhicule.

iv La conduite assistée sur autoroute ne remplace pas une conduite sécuritaire, pourrait ne pas détecter toutes les situations et fonctionne uniquement sur certaines autoroutes fédérales. Toujours conduire de façon sécuritaire et user de prudence.

