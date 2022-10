Lerøy Seafood Group ASA: Trekker kjøp av lisenskapasitet. Investeringer ikke lenger forsvarlig.

English Norwegian

Lerøy Seafood Group ASA («Lerøy») kjøpte i 2022, etter det såkalte trafikklyssystemet, 614 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB) til en samlet verdi på NOK 123 millioner. Lerøy har besluttet å heve dette kjøpet.

Forslaget om innføring av grunnrenteskatt og dermed å øke skattesatsen fra 22% til 62% skaper uforsvarlige rammevilkår for næringen i Norge, og endrer muligheter og insentiver for andre investeringer enn til vedlikehold. Alle større nye investeringer i konsernets verdikjede i Norge må dessverre settes på vent i påvente av Stortingets beslutning. Styret har i dag besluttet å stanse en allerede påbegynt investering i økt bearbeidingskapasitet, stor NOK 420 millioner på Skjervøy i Troms.

«Norsk havbruksnæring er noe så enestående som en miljø/klimamessig og finansielt bærekraftig globalt konkurransedyktig matvareproduksjon. Norge bør ta ansvar, ikke minst i disse tider, og fortsatt legge til rette for produksjon av mat til verdens befolkning. Denne desentraliserte distriktsnæringen har gjennom noen tiår bygget en unik verdikjede tuftet på kompetanse og risikovilje. Denne verdikjede har et stort potensial for videreutvikling, men da må nasjonal ledelse arbeide sammen med oss og bidra til forutsigbarhet og forsvarlige rammevilkår. Forslaget om grunnrenteskatt vil stanse utviklingen av næringens verdikjede og dermed redusere alle dens direkte og indirekte ringvirkninger langs kysten,» sier konsernleder Henning Beltestad.