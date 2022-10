English French

Nanterre, le 3 octobre 2022

VINCI Construction va concevoir et construire

des infrastructures d’alimentation en eau potable en Ouganda

Accès à l'eau potable pour près de 200 000 habitants

Contrat de 73 millions d’euros

Sogea-Satom et VINCI Construction Grands Projets, filiales de VINCI Construction, ont été retenues pour la conception-construction d’infrastructures d'alimentation en eau potable dans le district de Mbarara, dans le sud-ouest de l’Ouganda, pour le compte de la société publique National Water and Sewage Corporation.

Ce projet clé en main d’une valeur de 73 millions d’euros, initié par le ministère de l’Eau et de l’Environnement ougandais et financé par l’Agence Française de Développement, porte sur la construction d'une prise d'eau sur la rivière Kagera, d'une usine de traitement d'eau potable d’une capacité de 30 000 m3 par jour, d’une station de surpression et la pose de 62 km de canalisations.

Dans le cadre des travaux, qui dureront 22 mois, 200 personnes recrutées localement seront formées. Dès leur mise en service, ces installations garantiront un accès à l’eau potable à près de 200 000 personnes.

Présent de longue date dans le pays, Sogea-Satom a notamment assuré la construction des stations de traitement d'eau potable de Ggaba (2016) et de Katosi (2019) et déploie son expertise sur celle de Karuma depuis août 2021.

