Safe group annonce un accord stratégique avec Wenzel Spine

Accord de distribution aux Etats-Unis entre Wenzel Spine et Safe Orthopaedics

Accord de fabrication entre Wenzel Spine et Safe Medical

Éragny-sur-Oise, France, le 03 octobre 2022 17h45 – Safe (FR0013467123 – ALSAF), groupe spécialiste de la conception, fabrication et commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour les chirurgies orthopédiques, tout particulièrement pour la chirurgie du dos, annonce la signature d'un accord de distribution des produits Safe Orthopaedics aux Etats-Unis par Wenzel Spine et d'un accord de fabrication entre Wenzel Spine et Safe Medical. Les sociétés ont également entamé des discussions stratégiques afin de maximiser les synergies commerciales.

Wenzel Spine est une société de technologie et de services médicaux qui se concentre sur la fourniture de solutions chirurgicales et de diagnostiques mini-invasives pour le traitement des troubles de la colonne vertébrale, telles que la procédure S-LIF utilisant VariLift®-LX et S-ACDF utilisant VariLift®-C. Ces procédures autonomes de fusion lombaire et cervicale sont de véritables alternatives MIS à une approche plus traditionnelle de la fusion de la colonne vertébrale, qui nécessite l'utilisation d'une fixation supplémentaire telle que des tiges, des vis ou des plaques. VariLift-LX est le seul dispositif de fusion intersomatique lombaire postérieure autonome autorisé par la FDA sur le marché. Il nécessite beaucoup moins de matériel pour favoriser la fusion tout en privilégiant la préservation de l'anatomie saine. Pour le bon patient, ces procédures peuvent être une solution idéale pour les environnements hospitaliers ambulatoires et les centres de chirurgie ambulatoire (ASC).

Les solutions de Wenzel Spine ont été utilisées par plus de 300 chirurgiens dans 39 États des États-Unis. Avec un accès à plus de 2 000 hôpitaux et centres de soins ambulatoires, et soutenu par un solide réseau de distribution, Wenzel Spine a vu les revenus des patients externes augmenter de 196 % après la crise sanitaire.

Avec une vision partagée pour apporter plus d'options de traitement uniques aux chirurgiens et à leurs patients, Wenzel Spine et Safe Orthopaedics commenceront immédiatement à distribuer les technologies prêtes à l'emploi de Safe Orthopaedics (vis pédiculaires MIS et technologies d'augmentation vertébrale) et les implants Wenzel Spine dans tous les États-Unis.

En parallèle, Safe Medical soutiendra la conception des technologies prêtes à l'emploi et la fabrication des produits Wenzel Spine. Les produits seront fabriqués dans le CIPI* de Fleurieux-sur-l'Arbresle offrant des services industriels d'usinage, de finition et de conditionnement.

Wenzel Spine et Safe Group ont également entamé des discussions stratégiques afin de maximiser les synergies commerciales :

Les solutions technologiques de diagnostic et de planification chirurgicale de Wenzel Spine permettent l'évaluation combinée de la technologie SORA de Safe Group qui offre une assistance chirurgicale en ligne, une sélection assistée d'implants et d'instruments, et un réapprovisionnement automatique. La combinaison de ces technologies permet d'offrir aux chirurgiens, aux distributeurs et aux établissements une plateforme chirurgicale « next-practice".

Les technologies de Wenzel Spine ne sont actuellement disponibles qu'aux États-Unis. L'optimisation du coût des technologies avec Safe Medical et le développement d'ensembles d'instruments prêts à l'emploi pour les implants de Wenzel Spine permettront d'amorcer la distribution en Europe.



"Nous sommes ravis de cette opportunité de partenariat avec Safe Group sur plusieurs plans, alors que nous cherchons à étendre la portée de Wenzel Spine sur les marchés des ASC, des soins ambulatoires et des soins aigus aux États-Unis et à l'étranger", a déclaré William Wilson, cofondateur et PDG de Wenzel Spine. "Alors que nous continuons à accélérer notre croissance, notamment sur le marché de la fusion ambulatoire, les solutions prêtes à l'emploi de Safe et les applications avec les produits de Wenzel augmenteront la valeur de nos offres de technologies et de services pour nos clients et surtout leurs patients."

Pierre Dumouchel, cofondateur, président et PDG du groupe Safe, ajoute : "Je suis heureux d'annoncer notre nouveau partenariat avec Wenzel Spine. L'alignement de notre vision et de nos technologies permettra à nos équipes commerciales américaines d'offrir des solutions uniques à nos clients pour un meilleur traitement de leurs patients, en particulier dans l'environnement ambulatoire ou ambulatoire en pleine expansion. En commençant par des accords de distribution et de fabrication, nous prévoyons d'accélérer la croissance de nos ventes et de nos performances financières à court terme. Nous continuerons à analyser les options à moyen terme pour maximiser les synergies entre Wenzel et Safe."

Agenda financier :

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre et résultats financiers du S1 le mercredi 5 octobre.

À propos de Wenzel Spine, Inc.

Wenzel Spine, Inc. est une société de technologie et de services médicaux qui se concentre sur la fourniture de solutions peu invasives pour le traitement des troubles de la colonne vertébrale. Basée à Austin, au Texas, Wenzel Spine se concentre sur la fourniture de solutions chirurgicales qui améliorent la qualité globale des soins de la colonne vertébrale en simplifiant les procédures et en réduisant le temps de récupération. Wenzel Spine cherche à améliorer la qualité de vie des patients en concevant et en produisant des dispositifs de la plus haute qualité pour soutenir nos clients chirurgiens dans les soins et le traitement de leurs patients.

Pour plus d'informations sur la société et ses produits, visitez le site www.wenzelspine.com .

À propos de Safe Group

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes àl’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 150 collaborateurs.

Safe Orthopaedics met au point et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant àréduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 18 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics,dont le siège social est situé en région parisienne (95610 Eragny-sur-Oise) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis et en région lyonnaise(Fleurieux-sur-l’Arbresle).

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose d’un centre d’innovation et de deux sites de productions en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210)et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, finition et conditionnement stérile. Supportée par le plan de relance français en 2020, la société́investit dans l’impression additive et sera opérationnelle en 2022 sur cette nouvelle technologie.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

