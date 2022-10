Placements Empire Vie Inc. met fin au Fonds commun de croissance de dividendes Empire Vie

English French

TORONTO, 03 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements Empire Vie Inc., le gestionnaire des fonds communs de placement Empire Vie, mettra fin au Fonds commun de croissance de dividendes Empire Vie (le « Fonds ») le 5 décembre 2022.

Les investisseurs pourront racheter les parts qu’ils détiennent dans ce Fonds jusqu’à la fermeture des bureaux le 5 décembre 2022. Placements Empire Vie Inc. renonce à tous frais de rachat, d’acquisition et de négociation à court terme pour le rachat de parts du Fonds.

Le Fonds est fermé aux nouveaux achats à compter de ce jour.

Placements Empire Vie Inc. enverra par la poste un avis à tous les investisseurs concernés par la dissolution du Fonds.

Au sujet de Placements Empire Vie Inc.

Placements Empire Vie Inc. est une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. La société offre et gère des fonds communs de placement et est le gestionnaire de portefeuille des fonds distincts de l’Empire Vie, y compris des fonds de placement garanti de l’Empire Vie. Au 30 juin 2022, la société gérait des actifs de 17 milliards de dollars. Suivez Placements Empire Vie sur Twitter @EmpireLifeInv ou visitez le placementsempirevie.ca pour obtenir plus d’information.

Ce communiqué de presse comprend des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ces énoncés reflètent les projections actuelles de Placements Empire Vie Inc., mais comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes. En raison de l’importance de ces risques et incertitudes, Placements Empire Vie Inc. ne peut garantir que toute déclaration prospective contenue dans ce communiqué se réalisera.

Les documents (y compris les communiqués de presse) concernant les divers fonds de placement gérés ou conseillés par Placements Empire Vie Inc. sont fournis à titre informatif seulement. Ils ne peuvent pas être considérés comme étant complets, exhaustifs ou exempts d’erreurs, à moins que la totalité des documents concernant tout fonds de placement pour lequel l’information est recherchée ait été revue puis publiée sur le site de SEDAR au www.sedar.com .