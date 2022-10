Cellebrite nomme Ayala Berler Shapira, avocate, au poste de directrice juridique

PETAH TIKVA, Israël et TYSONS CORNER, Virginie, 03 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq : CLBT), un leader mondial des solutions d'intelligence numérique (DI) pour les secteurs public et privé, a annoncé aujourd'hui qu'Ayala Berler Shapira a été nommée directrice juridique (DJ).



Dans le cadre de la poursuite de la croissance de la société, Ayala Berler Shapira gérera de manière stratégique et en complète responsabilité toutes les questions juridiques. Elle dirigera l'organisation juridique et de conformité de Cellebrite. Elle intègrera l'équipe de direction de Cellebrite.

Ayala apporte 27 années d'expérience acquises à la fois dans des sociétés technologiques internationales et dans certains des plus grands cabinets juridiques d'Israël. Avant de rejoindre Cellebrite, elle occupait le poste de DJ adjointe d'Amdocs, où elle a dirigé les domaines du droit des affaires et du droit des sociétés à l’international. Elle est également intervenue en appui des M&A et a occupé le poste de directrice de la conformité. Elle était auparavant DJ de Jungo, une société israélienne de logiciels opérant sur le marché des télécommunications.

Mme Berler Shapira est titulaire d'un double diplôme en droit et en administration des affaires (LL.B, B.A) de l'université de Tel-Aviv et est membre des Associations du Barreau d'Israël et de l'État de New York.

Yossi Carmil, président-directeur général de Cellebrite, a déclaré : « Nous sommes ravis qu'Ayala rejoigne la famille et l'équipe de direction de Cellebrite. Alors que la société continue de se développer, le rôle de DJ s’élargit et devient de plus en plus important pour l'exécution de notre stratégie et de nos plans de croissance. Je suis convaincu qu'Ayala jouera un rôle de premier plan et que sous sa direction, les équipes juridiques et de conformité continueront sans relâche à développer notre infrastructure pour soutenir la stratégie et les objectifs commerciaux de Cellebrite dans un environnement réglementaire en constante évolution. »

