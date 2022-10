La société Biolog-id lance un kit RFID Haute Densité (HD) innovant

English French

Fort de l'expérience réussie acquise auprès de nos clients aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique, l'adoption du kit HD s'étend maintenant à plusieurs régions géographiques.



ATLANTA, 04 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biolog-id a annoncé le lancement d'un kit RFID innovant conçu spécifiquement pour les centres qui traitent des volumes importants de produits sanguins. Après une validation commerciale réussie, le nouveau kit HD est en cours de déploiement sur plusieurs sites clients, démontrant la capacité de la solution à soutenir l'excellence de la gestion des stocks, même dans les contextes les plus complexes et les plus exigeants.

" Le développement du kit HD est un excellent exemple d'une approche centrée sur les besoins du client associée à l'excellence en matière d'ingénierie et d'exploitation ", a déclaré Amit Mayer, Chief Innovation Officer chez Biolog-id. "Nous pensons que l'adoption rapide de ce produit innovant témoigne de la qualité de notre équipe et de l'efficacité de notre stratégie de développement."

Une base RFID innovante dotée d'un système de montage flexible permet au kit HD de Biolog-id de s'adapter à plusieurs réfrigérateurs et chambres froides. Les bacs RFID uniques permettent aux utilisateurs de déplacer de grandes quantités de sang d'un endroit à l'autre avec une traçabilité RFID complète, ce qui facilite une intégration transparente dans les processus existants.

"Le projet HD était un effort stratégique que nous pouvons maintenant utiliser pour d'autres produits sanguins", a déclaré Troy Hilsenroth, PDG de Biolog-id. "Et nous voyons des opportunités significatives dans l'exploitation de l'architecture unique de ce produit dans les secteurs adjacents."

À propos de Biolog-id

Biolog-id développe des solutions d'optimisation de la chaîne de valeur pour les produits sanguins et autres produits de santé sensibles qui permettent de créer, collecter et consolider des données de haute qualité afin de stimuler l'impact opérationnel, commercial et clinique. La plateforme brevetée de Biolog-id est utilisée par de nombreux clients aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Asie-Pacifique. Biolog-id est détenue par son Fondateur et les fonds Xerys.

Site internet de Biolog-id : www.biolog-id.com

Site internet de Xerys : www.xerys.com

Contact : Diane Muller, diane.muller@biolog-id.com