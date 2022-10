SkiStar Bokslutskommuniké september 2021-augusti 2022

Swedish English

REKORDSTARKT HELÅRSRESULTAT - STARK VINTERSÄSONG VÄNTAS

Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet ökade med 40 MSEK, 22 procent, till 224 MSEK (184) jämfört med föregående år.

Resultat efter skatt för det fjärde kvartalet minskade med 292 MSEK, 364 procent, till -212 MSEK (80) jämfört med föregående år som påverkades positivt från reavinst av fastighetstransaktion om 198 MSEK.

Resultat per aktie uppgick till -2,70 SEK (0,87).

Helåret

Nettoomsättningen för helåret ökade med 1 404 MSEK, 52 procent, till 4 092 MSEK (2 689) jämfört med föregående år.

Resultat efter skatt för helåret ökade med 431 MSEK, 184 procent, till 665 MSEK (234) jämfört med föregående år.

Resultat per aktie uppgick till 8,50 SEK (3,04), en ökning med 180 procent.

Styrelsen föreslår fördubblad vinstutdelning jämfört med föregående år, dvs. 3,00 SEK (1,50) per aktie, motsvarande totalt 235 MSEK (118).

Väsentliga händelser under perioden och efter periodens utgång

Stor efterfrågan på fjällsemester året runt har tillsammans med slopade reserestriktioner bidragit till ökade intäkter i kärnverksamheten under verksamhetsåret. Samtliga destinationer har haft besöksrekord under vintersäsongen, vilket medfört både ökat antal skiddagar och rekordförsäljning av samtliga produkter kopplade till den alpina skidåkningen, såsom SkiPass, skidhyra och försäljning i sportbutikerna.

Bokningsläget inför vintersäsongen är sju procent högre än vid motsvarande tidpunkt inför 2019/20, dvs. säsongen före pandemin.

SkiStar investerar över 600 MSEK i kärnverksamheten inför 2022/23 i syfte att höja attraktionskraften i bolagets anläggningar för att möta gästernas fortsatt starka efterfrågan. Utöver driftsinvesteringar har SkiStar förvärvat ett markområde om totalt 400 hektar i Vemdalen som är idealiskt för fortsatt utveckling av populära Vemdalsfjällen.

Som en kommentar till aktuellt läge i SkiStar säger vd Stefan Sjöstrand:

Framtiden ser ljus ut med en fortsatt mycket stark efterfrågan på en aktiv semester i den skandinaviska fjällvärlden; bokningsläget är +7 procent jämfört med samma tidpunkt inför vintersäsongen 2019/20, vilket är den senast jämförbara vintersäsongen innan pandemin, trots den oro som finns i omvärlden.

Webbpresentation och telefonkonferens

I samband med rapporten håller SkiStar en webbpresentation och telefonkonferens. Verkställande direktör Stefan Sjöstrand och ekonomi- och finansdirektör Anders Örnulf presenterar och kommenterar rapporten.

Tisdagen den 4 oktober 2022 klockan 10.00 CET. Ring in på:

SE: +46856642692,

NO: +4723963688,

UK: +443333009268,

US: +16467224903.

Webbsändning: https://financialhearings.com/event/43425 . Presentationen och en inspelad version av webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på samma webbplats efter sändningen.

Denna information är sådan som SkiStar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 4 oktober 2022 klockan 07.15 CET.

Ytterligare information lämnas av:

Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 841 60.

Anders Örnulf, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 841 60.

Kort om SkiStar

Fjällturismbolaget SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver fjällanläggningar i Sälen, Vemdalen, Åre och Stockholm (Hammarbybacken) i Sverige samt i Hemsedal och Trysil i Norge. Verksamheten delas in i tre segment; Drift av fjällanläggningar, Fastighetsutveckling & exploatering samt Drift av hotellverksamhet. Som den ledande semesterarrangören för Skandinavien är SkiStars affärsidé att med våra gäster i fokus skapa minnesvärda fjällupplevelser, utveckla hållbara destinationer, erbjuda boende, aktiviteter, produkter och tjänster av högsta kvalitet. För mer information, se www.skistar.com/sv/corporate.

