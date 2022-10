Peter Kjærgaard fratræder direktionen i Nykredit Bank - Nykredit Bank A/S

English Danish

Til Nasdaq Copenhagen

Peter Kjærgaard fratræder direktionen i Nykredit Bank

Peter Kjærgaard, chef for Nykredit Wealth Management og medlem af direktionen i Nykredit Bank, har sagt sin stilling op og fratræder dags dato, fordi han har takket ja til et andet job uden for Nykredit.

Peter Kjærgaard fratræder tillige sine hverv som formand for bestyrelsen i Nykredit Portefølje Administration A/S og medlem af bestyrelsen i Sparinvest Holdings SE.

Peter Kjærgaard har været ansat i Nykredit-koncernen siden 2013 og har fra 2019 været chef for Nykredit Wealth Management. Wealth Management-området i Nykredit har gennem mange år været i vækst og er et strategisk vigtigt område for Nykredit.

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler:

”Jeg havde naturligvis gerne set Peter fortsætte den flotte udvikling og vækst, som han og resten af Wealth Management har været igennem de seneste år, hvor vi i dag har opnået en stærk position på formue- og investeringsområdet. Jeg vil gerne takke Peter for hans store indsats for Nykredit og ønske ham det bedste fremover.”

Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal overtage posten som chef for Nykredit Wealth Management.

Kontakt:

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presseafdelingen på telefon +45 27 58 95 88

Vedhæftet fil