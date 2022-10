English French

Communiqué de presse

Atos lauréat du marché de la SOLIDEO pour une gestion digitale du Village des athlètes avec sa plateforme de données de territoires intelligents Urban Data Platform

Avec Urban Data Platform, la SOLIDEO bénéficie d’une plateforme qui facilite les prises de décision et les ajustements en temps réel des indicateurs de performance énergétique et environnementale du Village.

Paris, France – le 4 octobre 2022 – Atos annonce avoir été sélectionné par la SOLIDEO, la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques, pour la mise en place de la plateforme digitale du Village des athlètes situé dans le département de la Seine Saint-Denis (93), sur les communes de Saint-Ouen-sur-Seine, Saint-Denis et L’Ile-Saint-Denis. La solution Urban Data Platform (UDP) d’Atos permet à la SOLIDEO de consolider l’ensemble des données générées par un large écosystème d’appareils intelligents (IoT), d’applications et de services dédiés à la performance énergétique et environnementale du site.

UDP permet de combiner des flux de données issus de capteurs, de systèmes embarqués, d’images satellites ou d’autres plateformes contribuant à la gestion opérationnelle du Village des athlètes. Elle stocke et historise ces données afin de piloter l’impact environnemental du Village et permettre la mise en place d’actions correctives. UDP collecte par exemple les données des sondes météo, celles relatives à la qualité de l’air ou aux nuisances sonores, identifie les îlots de chaleur ou les pannes de feux de signalisation. Les données ingérées, analysées et agrégées sont présentées sous forme de tableaux de bord de suivi.

UDP est développée sur le framework open source européen FIWARE et adhère aux normes du réseau international de villes intelligentes, l’OASC (Open & Agile Smart Cities). La société Vertical M2M (IoT) hébergée par UrbanLab/Paris&Co (plateforme dédiée à l’innovation urbaine) contribue, sous la responsabilité d’Atos, à l’intégration des données sur UDP.

« Avec Urban Data Platform d’Atos, nous disposons d’une infrastructure digitale innovante qui répond à nos objectifs de décarbonation du Village des athlètes et de pérennisation des investissements technologiques » déclare Antoine Du Souich, Directeur de la Stratégie et de l’innovation de la SOLIDEO.

« Nous sommes fiers que la SOLIDEO ait choisi d’intégrer Urban Data Platform aux ouvrages livrés car ils préfigurent le Paris de demain. Urban Data Platform illustre notre capacité à accompagner les villes et les territoires dans la maîtrise du cycle de vie de la donnée. UDP, qui s’appuie sur notre expertise en cybersécurité et cloud souverain, traduit les données brutes en outils de pilotage des politiques de décarbonation, d’urbanisme, de gestion de crise et de qualité de vie des espaces urbains contemporains » précise Yannick Tricaud, Directeur Général Europe du Sud, Atos.

La SOLIDEO est chargée de la livraison et de la réalisation de plus de 60 ouvrages et opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ces ouvrages sont imaginés et conçus pour être reconvertis en 2025 en équipements, logements et bureaux. Le Village des athlètes, vitrine de la ville intelligente de demain, couvrira 52 hectares situés à 300 mètres de la gare Pleyel du Grand Paris Express près de Saint-Denis, de l’Ile Saint-Denis et de Saint-Ouen. Il hébergera

jusqu’à 14 250 athlètes et accompagnants, puis 6 000 para-athlètes et accompagnants de plus de 200 nationalités, pendant les Jeux. Après les Jeux, le Village deviendra un quartier résidentiel et de bureaux pouvant accueillir 6 000 habitants et 6 000 emplois tertiaires.

