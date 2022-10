TRAAK Lauréat Prix innovation Sapeurs-Pompiers Catégorie start-up

English French



TRAAK lauréat du Prix innovation coorganisé par Atraksis et la Fédération Nationale des sapeurs-pompiers de France avec Deepcom !



Lors du Congrès national des sapeurs-pompiers à Nancy, l’innovation DeepCom de TRAAK a été choisie par un jury de personnalités expertes de l’écosystème incendie-secours pour remporter le prix catégorie start-up. Fruit d’une recherche et développement menés en collaboration avec la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP), Deepcom de TRAAK répond aux défis de communication indoor et deep-indoor en offrant un nouveau dispositif de communication et de remontée de données aux primo intervenants.



La problématique exprimée par la BSPP, et plus généralement les sapeurs-pompiers, est qu’en milieu souterrain, souvent les équipes déployées sont seules et le commandement sans visibilité sur la situation, générant un risque accru et une complexité opérationnelle. Concrètement, Deepcom assure une transmission de données de façon bidirectionnelle d’une position extérieure, deepindoor et souterraine vers la surface pour les intervenants d’urgence, cela sans infrastructure et même en milieu dégradé.



Cette nouvelle technologie sans comparaison se positionne comme une réponse fiable pour communiquer, en temps réel, des messages d’alertes ou de gestion opérationnelle, mais aussi, si disponible, une localisation et des constantes biométrique des sapeurs-pompiers intervenant sur des sites ultras contraints.



Le système a été testé avec succès sans relais ou infrastructure à déployer autre qu’un tracker porté par le sapeur-pompier et un capteur équivalent en surface. Les résultats obtenues sont sans commune mesure avec les solutions existantes : capacité de transmission sur 150 mètres d'égouts, 40 étages et plus en cage d’ascenseur, 8 étages en sous-sols, plus de 2 kilomètres de tunnels ferroviaires. DeepCom ouvre ainsi la voie à la remontée d’une localisation en milieu indoor et souterrain.



Thomas DUROYON, Fondateur de TRAAK « Notre nouvelle solution Deepcom nous permet d’accompagner les brigades de sapeurs-pompiers dans leurs missions complexes où les notions de géolocalisation, de communication et d’assistance sont stratégiques. De plus, nous avons voulu ouvrir l’architecture technologique pour que Deepcom soit un produit prêt à être intégré par tout acteur de l’écosystème pour mieux répondre aux exigences des milieux ultra contraints et faciliter l’accès à l’innovation ».



De par son intégration à l’accélérateur d’innovations Generate du GICAT, TRAAK explore également des applications plus larges avec les forces de sécurité intérieure et la Défense, les opérateurs de ces écosystèmes évoluant également souvent dans des milieux complexes où la communication peut faire défaut.