Moore Nanotechnology Systems eröffnet globales Schulungs- und Prozessentwicklungszentrum in Charlotte, North Carolina (USA)

SWANZEY, New Hampshire, Oct. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moore Nanotechnology Systems („Nanotech“), ein weltweit führender Anbieter von Ultrapräzisions-Bearbeitungssystemen, gibt die Eröffnung seines globalen Schulungs- und Prozessentwicklungszentrums in Charlotte, North Carolina (USA) bekannt.



Mark Boomgarden, President und CEO von Nanotech, teilte mit: „Nanotech freut sich sehr, die Eröffnung unseres globalen Schulungs- und Prozessentwicklungszentrums in Charlotte, North Carolina, bekanntzugeben. Obwohl der anfängliche Schwerpunkt dieser Einrichtung auf der Bereitstellung kundenspezifischer Schulungen und branchenführender Prozessentwicklung liegt, bietet sie Nanotech auch inkrementelle Produktionskapazitäten, um den Anforderungen eines schnell wachsenden Marktes gerecht zu werden.“

Nanotech kaufte ein ca. 4650 m² großes Gebäude im Northpark Corporate Park in Charlotte, NC, und schloss vor kurzem dessen Umbau ab.

Die Kerntechnologie und der Mitarbeiterstamm von Nanotech befinden sich in Swanzey, New Hampshire, und diese Basis ist von grundlegender Bedeutung für die Produkte und Dienstleistungen, die das Unternehmen anbietet. Da das Unternehmen jedoch weiter wächst, musste Nanotech ein Ökosystem finden, um dieses Wachstum zu fördern und zu beschleunigen, und die Region Charlotte ermöglicht Nanotech den Zugang zu einer Universität von Weltklasse, einem internationalen Flughafen und einer Stadt mit der Infrastruktur, um einen globalen Fußabdruck zu unterstützen.

Robert Keynton, Dean of Engineering an der UNC Charlotte, fügte hinzu: „Einer der Vorteile der Erweiterung der Einrichtungen von Nanotech hier in Charlotte besteht darin, dass dies unsere Zusammenarbeit und unsere Beziehung stärkt, einschließlich der Einstellung unserer Studierenden.“ Keynton fuhr fort: „Aber es ermöglicht dem Unternehmen auch den Zugang zu der Spitzenforschung unserer Fakultät und die Integration dieses Wissens in ihre Systeme.“

Nanotech verzeichnet weiterhin ein erhebliches Wachstum, da die Anforderungen an optische Systeme immer komplexer werden und sich von realen zu virtuellen Anwendungen entwickeln. Das Wissen und die Prozessentwicklung, die zur Unterstützung der Herstellung dieser Systeme erforderlich sind, hat ebenfalls dramatisch zugenommen.

Scott Gerhart, Vice President Nanotech Sales and Service, kommentierte dies wie folgt: „Schulung und Anwendungsunterstützung sind grundlegend für unser Produkt- und Serviceangebot und werden in den heutigen Märkten von unseren Kunden erwartet.“ Gerhart erklärte weiterhin: „Aus diesem Grund hängt unser Geschäft davon ab, die besten Talente einzustellen, die in der Welt der Ultrapräzisionsbearbeitung verfügbar sind. Die Studierenden, die aus den Programmen für Präzisionsfertigung und Metrologie an der UNC Charlotte kommen, sind hervorragend auf die Art von Rollen vorbereitet, die wir brauchen, um bei Nanotech erfolgreich zu sein.“

Paul Vermette, Vice President of Engineering, erklärte: „Während unsere Kunden ihre internen Fähigkeiten weiter ausbauen, um die anspruchsvollen Produktanforderungen der Branche zu erfüllen, bleibt Nanotech der Kurve weiterhin 1 bis 2 Generationen voraus.“ Vermette fügte hinzu: „Unsere 5-jährige Produkt- und Technologie-Roadmap basiert auf Kundeneingaben, die in Kombination mit unseren internen Investitionen Nanotech die erforderliche strategische Richtung geben, um diese Ziele zu erreichen.“

Diese neue Einrichtung von Nanotech befindet sich am 6510 Northpark Blvd in Charlotte – 15 Minuten von Uptown und dem Charlotte Douglas International Airport entfernt. Die Anlage wurde 2022 renoviert. Die Renovierung umfasste den Aufbau von Reinräumen der Klasse 10k, die auf 24-Zoll-Beton-Isolierpads stehen, sowie eine Temperaturkontrolle von +/- 0,1 Grad Celsius. Darüber hinaus wurde die Anlage um einen temperaturkontrollierten Hochregal-Fertigungsbereich und einen hochmodernen Schulungskomplex zur Unterstützung des Kundenengagements erweitert.

Moore Nanotechnology Systems (Nanotech) wurde 1997 in Keene, New Hampshire, als eigenständige Tochtergesellschaft der Moore Tool Company gegründet. Im Jahr 2010 zog das Unternehmen in eine moderne, eigens errichtete Einrichtung in Swanzey, New Hampshire (USA), um und eröffnete 2020 eine Einrichtung in Concord, North Carolina (USA). Seit mehr als 25 Jahren ist Nanotech weltweit führend in der Konstruktion, Entwicklung und Herstellung von hochmodernen Ultrapräzisions-Werkzeugmaschinen und den dazugehörigen Verfahren (Einpunkt-Diamantdrehen, Mikrofräsen, Mikroschleifen und Glaspressen) für die Produktion von hochentwickelten optischen Komponenten in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Raumfahrt, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Beleuchtung, Medizin und Automobile. Moore Tool wurde 1924 gegründet und hat seinen Sitz in Bridgeport, Connecticut (USA). Das Unternehmen blickt auf eine lange Geschichte auf dem Markt für Präzisions- und Ultrapräzisionswerkzeugmaschinen zurück. Heute bietet Moore Tool ein komplettes Sortiment an Hochleistungs-CNC-Koordinatenschleifmaschinen sowie Auftrags-Präzisionsfertigungsdienste, die sowohl nach ISO 9001:2015 als auch nach AS9100D zertifiziert sind. Moore Nanotechnology Systems und Moore Tool sind vertikal in die PMT-Gruppe integriert.

Moore Nanotechnology Systems: www.nanotechsys.com

Moore Tool, Inc: www.mooretool.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: sales@nanotechsys.com