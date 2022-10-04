Moore Nanotechnology Systems在北卡罗来纳州夏洛特市开设培训和工艺开发中心

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新罕布什尔州斯旺西, Oct. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球超精密机械加工系统领先供应商Moore Nanotechnology Systems（下文简称“Nanotech”）宣布其全球培训和工艺开发中心在北卡罗来纳州夏洛特隆重开幕。

Nanotech总裁兼首席执行官Mark Boomgarden表示：“Nanotech非常高兴地宣布，我们在北卡罗来纳州夏洛特的全球培训和工艺开发中心隆重开幕。尽管该中心最初将主要提供针对客户特定培训和行业领先的工艺开发，但也提供Nanotech产能提升开发，以满足快速增长的市场需求。”

Nanotech在北卡罗来纳州夏洛特市Northpark企业园区购置了一栋5万平方英尺建筑，并在最近完成了改造。

Nanotech的核心技术和员工基地位于新罕布什尔州斯旺西，是提供产品和服务的基本单位。但随着组织的持续发展，Nanotech需要找到一个生态系统来帮助促进和加速增长，而夏洛特地区可让Nanotech便于接触世界级大学和国际机场，以及进入一个拥有全球业务支持基础设施的城市。

北卡罗来纳大学夏洛特分校系主任Robert Keynton补充道：“Nanotech在夏洛特扩建设施的好处之一是能够加强我们的合作和关系，包括聘用我们的学生。” Keynton继续说道：“但这也使他们能够接触到我们教师正在进行的前沿研究，并将这些知识纳入他们的系统。”

随着对光学系统的需求越来越复杂，并从现实应用发展到虚拟应用，Nanotech继续看到此方面的显著增长。支持这些系统所需的知识和工艺开发也已大幅增加。

Nanotech销售和服务副总裁Scott Gerhart表示：“培训和应用支持是我们提供产品和服务的基础，也是当今市场中我们客户的期望所在。” Gerhart继续说道：“因此，我们的业务依赖于聘用超精密机械加工领域的顶级人才。北卡罗来纳大学夏洛特分校精密制造和计量专业的学生为我们Nanotech取得成功所需要的角色做好了充分的准备。”

工程副总裁Paul Vermette表示：“随着我们的客户不断提高内部能力来满足行业严苛的产品要求，Nanotech将持续领先这种增长1至2代。” Vermette继续说道：“我们根据客户的建议，并结合我们的内部投资制定了我们的5年产品和技术路线图，为Nanotech提供了实现这些目标所需的战略方向。”

这家Northpark新设施位于夏洛特北部公园大道6510号，距离上城区和夏洛特道格拉斯国际机场都只有15分钟车程。该设施于2022年进行了改造，包括建在24英寸混凝土隔离基础之上的、可控温度在+/-0.1摄氏度的10K级洁净室。此外，该设施进行了升级，包括高距离温控制造空间以及可支持客户参与的最先进的培训综合设施。

Moore Nanotechnology Systems（Nanotech）于1997年在新罕布什尔州基恩成立，是Moore Tool Company旗下的独立子公司。2010年，该公司搬迁到新罕布什尔州斯旺西的一个专门建造的现代化设施，并于2020年在北卡罗来纳州康科德开设了一家工厂。25年多来，Nanotech一直是一家全球领先企业，主要为消费电子、太空、国防、航空、照明、医疗和汽车领域先进光学组件制造商提供最先进的超精密机床及相关工艺（单点金刚石车削、微铣削、微研磨和玻璃压模）的设计、开发和制造。Moore Tool成立于1924年，位于康涅狄格州布里奇波特，在精密和超精密机床行业拥有悠久的历史。如今，Moore Tool可提供完整的高性能CNC坐标磨床系列以及通过ISO 9001:2015和AS9100D认证的合同精密制造服务。Moore Nanotechnology和Moore Tool已垂直整合到PMT集团旗下。

Moore Nanotechnology Systems： www.nanotechsys.com

Moore Tool, Inc： www.mooretool.com

了解更多信息，请联系：sales@nanotechsys.com