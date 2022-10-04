Moore Nanotechnology Systems 在北卡羅來納州夏洛特開設全球培訓與流程開發中心

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新罕布什爾斯旺茲, Oct. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的超精密加工系統供應商 Moore Nanotechnology Systems（「Nanotech」）宣佈在北卡羅來納州夏洛特開設其全球培訓與流程開發中心。



Nanotech 主席兼行政總裁 Mark Boomgarden 分享道：「Nanotech 非常高興宣佈我們在北卡羅來納州夏洛特開設我們的全球培訓和流程開發中心的盛大開業。儘管該設施最初的重點是提供特定的客戶培訓和行業領先的流程開發，但亦提供 Nanotech 增量生產能力，以滿足快速增長的市場需求。」

Nanotech 購買並最近完成了位於北卡羅來納夏洛特州 Northpark Corporate Park 的一棟 50,000 呎建築的裝修。

Nanotech 的核心技術與和員工基礎位於新罕布什爾州斯旺茲，而這個是建基於他們提供的產品和服務的基礎。但隨著該組織不斷發展，Nanotech 需要找到一個生態系統來幫助扶植和加速增長，而夏洛特地區允許 Nanotech 進入世界一流的大學、國際機場及一個具有基礎設施以支援全球業務的城市。

北卡羅來納大學夏洛特分校工程院長 Robert Keynton 補充說：「 Nanotech 在夏洛特擴大設施的優勢之一，它加強我們的合作與關係，包括聘用我們的學生。」 Keynton 繼續說：「但它也讓他們能夠存取我們的教師正在進行的尖端研究，並將這些知識整合到他們的系統。」

隨著光學系統的需求變得越來越複雜並從真實應用發展到虛擬應用，Nanotech 持續看到顯著的增長。支援這些系統製造所需的知識和流程開發亦大幅增加。

Nanotech 銷售與服務副總裁 Scott Gerhart 評論道：「培訓和應用程式支援是我們產品和服務的根本，而在當今的市場中，這亦是我們客戶的期望。」 Gerhart 繼續說：「正因如此，我們的業務取決於聘用超精密加工領域的頂尖人才。這些學生將從夏洛特北卡羅來納大學的精密製造和測量計劃中脫穎而出，為我們在 Nanotech 中取得成功所需的角色作出非常充分的準備。」

工程副總裁 Paul Vermette 表示：「隨著我們的客戶不斷提升其內部能力，以滿足行業嚴苛的產品要求，Nanotech 持續領先於曲線第 1 至第 2 代。」 Vermette 繼續說：「我們的 5 年產品和技術路線圖是根據客戶意見所建立，與我們的內部投資結合時，為 Nanotech 提供實現這些目標所需的策略方向。」

這家新的 Nanotech 設施位於夏洛特的 6510 Northpark Blvd，距住宅區和夏洛特道格拉斯國際機場 15 分鐘路程。該設施於 2022 年進行翻新，包括在 24 吋混凝土隔離墊上擴建 10,000 級潔淨室，並且溫度控制在攝氏 +/- 0.1 度。此外，該設施已升級為包括溫度控制的高棚製造空間，以及支援客戶參與的最先進培訓中心。

Moore Nanotechnology Systems (Nanotech) 於 1997 年在新罕布什爾州基恩成立，是 Moore Tool Company 的獨立子公司。在 2010 年，公司搬遷至新罕布什爾州斯旺茲的一個現代化的專用設施，並於 2020 年在北卡羅來納州康科德開設了一家廠房。超過 25 年，Nanotech 在設計、開發和製造最先進超精密機床以及相關技術（單點金剛石切削、微銑削、微研磨和玻璃壓模）方面是全球領導者，為消費電子、太空、國防、航空、照明、醫療及汽車範疇的先進光學組件。Moore Tool 成立於 1924 年，位於康涅狄格州的布里奇波特，在精密和超精密機床市場上擁有悠久的歷史。至今，Moore Tool 提供了完整的高性能 CNC 夾具磨床系列，以及通過 ISO 9001:2015 和 AS9100D 認證的合約精密製造服務。Moore Nanotechnology Systems 與 Moore Tool 已垂直整合到 PMT Group 旗下。

Moore Nanotechnology Systems 網址： www.nanotechsys.com

Moore Tool, Inc 網址： www.mooretool.com

如欲了解更多資訊，請聯絡：sales@nanotechsys.com