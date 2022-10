La Banque Rogers lance la carte Connexions Mastercard de Rogers pour offrir plus de valeur à la clientèle

English French

La nouvelle carte avec remises en argent offre des avantages uniques conçus spécialement pour la clientèle de Rogers



Les titulaires de cette carte profitent de cinq journées d’accès à Partout chez vous sans frais et d’une prime d’échange de 30 % sur les produits et services de Rogers

TORONTO, 04 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Rogers a annoncé aujourd’hui le lancement de la nouvelle carte Connexions MastercardMD de Rogers MC , la plus récente de la gamme d’options de cartes de crédit avec récompenses qu’offre l’entreprise aux gens de partout au pays. La nouvelle carte offre des remises en argent et des avantages concrets chez Rogers, ce qui réitère l’engagement de Rogers à offrir des produits novateurs et de la valeur à sa clientèle.

Grâce à la carte Connexions Mastercard de Rogers, les clients et clientes du service sans-fil de Rogers peuvent garder le contact en voyage avec cinq jours d’accès à Partout chez vous MC sans frais chaque année, et ce, juste à temps pour la saison des voyages hivernaux. Cet avantage exclusif offert seulement par la Banque Rogers s’utilise dans plus de 185 destinations et représente une valeur maximale de 75 $ par année.

Les titulaires de la carte Connexions Mastercard de Rogers obtiennent également une remise en argent sur leurs achats quotidiens, une aide tout à fait à propos, considérant que la hausse des prix met de la pression sur le budget familial. La remise illimitée sera de 2 % sur les achats admissibles en dollars américains et de 1 % sur les autres achats admissibles. Une prime de bienvenue de 10 % de remise en argent sur tous les achats des trois premiers mois jusqu’à concurrence de 100 $ sera accordée aux personnes qui demandent la carte Connexions Mastercard de Rogers aujourd’hui. La clientèle de Rogers peut bonifier la remise en argent en profitant d’une prime de 30 % lorsque la remise accumulée est utilisée pour changer d’appareil ou acheter des accessoires chez Rogers ou pour payer la facture mensuelle de Rogers.

« Chez Rogers, nous nous engageons entièrement à offrir des produits et des services novateurs qui améliorent l’expérience client, a affirmé Lisa Durocher, chef de la direction de la Banque Rogers et vice-présidente principale, Services financiers et émergents de Rogers Communications. Notre nouvelle carte Connexions Mastercard de Rogers est conçue pour offrir encore plus de valeur aux clients et clientes avec des avantages qu’aucune autre carte n’offre. »

Aucuns frais annuels ne sont exigés pour cette carte la première année. Après la première année, les frais annuels de la carte s’élèvent à 29 $. Or, un rabais sur les frais annuels sera offert aux client·es qui acquittent leur facture mensuelle de Rogers en ligne au moyen de leur carte Connexions Mastercard de Rogers.

La plus récente offre de la Banque Rogers

La carte Connexions Mastercard de Rogers est le plus récent produit de la Banque Rogers, qui offre des cartes de crédit novatrices à la population canadienne depuis 2013. Les produits et services de la Banque Rogers sont conçus pour maximiser la valeur pour la clientèle de Rogers et offrir une souplesse absolue, en transformant les dépenses quotidiennes en possibilités infinies.

Les produits de carte de crédit de la Banque Rogers sont simples et faciles à utiliser et sont propulsés par l’appli de la Banque Rogers. Ils aident les clients et clientes à gérer leurs dépenses et leurs comptes pendant leurs déplacements et leur permettent d’échanger instantanément des remises contre des récompenses. Les clients et clientes peuvent également gérer leurs finances et leurs liquidités grâce au programme de paiement égal de la Banque Rogers pour les achats importants.

Les cartes de crédit de la Banque Rogers sont dotées de plusieurs niveaux de fonctions de sécurité, comme le suivi des transactions, les alertes et l’avantage de la politique Responsabilité zéro en cas d’utilisation non autorisée, tout en offrant des fonctions comme l’assurance voyage sur certaines cartes et la possibilité de se procurer une assurance facultative de protection du solde pour une plus grande tranquillité d’esprit.

La Banque Rogers est une filiale en propriété exclusive de Rogers Communications Inc. Pour en savoir plus sur la carte Connexions Mastercard de Rogers et connaître les modalités, veuillez consulter www.banquerogers.com/connexions.

À propos de Rogers Communications inc.

Rogers est une entreprise canadienne de premier plan dans le domaine de la technologie et des médias. Elle fournit des services de communication et de divertissement au grand public et aux entreprises. Les actions de Rogers sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.rogers.com ou http://investisseurs.rogers.com.