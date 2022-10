Royalton Luxury Resorts crea conciencia sobre el cáncer e incluye nuevos servicios de Spa

English Spanish

CANCÚN, Oct. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Como parte de su compromiso con las causas sociales y participación en la sensibilización sobre el cáncer de mama durante el mes de octubre, Royalton Luxury Resorts amplía su catálogo de Spa iniciando con una serie de certificaciones que les permitirán ofrecer un nuevo tratamiento oncológico. La certificación “Cancer Care” ayudará a mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y estará disponible a partir de diciembre de 2022, en la apertura de Royalton Splash Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort.



De la mano de terapeutas de más alto nivel, el nuevo servicio de Spa de Royalton Luxury Resorts proporcionará técnicas de masaje enfocadas en el sistema nervioso central y en puntos de presión para influir en la relajación y disminuir el dolor. De igual forma, estas contribuirán a que los pacientes tengan mejor calidad de sueño, menos dolores de cabeza, ansiedad y síntomas ocasionados por los tratamientos de quimioterapia.

“Sensibilizarnos y apoyar a aquellos que viven con cáncer, significa un gran paso para la marca y para Blue Diamond Resorts como empresa. Seguimos apostando por tratamientos de terapia de contacto más enfocados en el bienestar y la salud de nuestros huéspedes, y estamos seguros de que será el inicio de un cambio en la mentalidad de servicios de Spa hoteleros”, comentó Ivonne Quinche, Gerente de Spa Corporativo para Blue Diamond Resorts.

Tras una semana de entrenamiento intensivo en el galardonado programa de Christine Clinton, el nuevo Royalton Splash Riviera Cancun de 1,005 habitaciones será el primer resort del portafolio Royalton Luxury Resorts en proporcionar servicios con amplios conocimientos sobre la condición y efectos secundarios relacionados a la quimioterapia, a través de The Royal Spa.

El compromiso de Royalton Luxury Resorts con la sensibilización sobre el cáncer se extenderá en los próximos meses al resto de sus resorts, a medida que se certifican sus terapeutas más calificados. Esto incluye las propiedades de Blue Diamond Resorts en México, Costa Rica y el Caribe en sus diferentes marcas: Planet Hollywood Hotels & Resorts, Hideaway at Royalton y Royalton CHIC Resorts.

Para más información sobre los servicios de Royalton Luxury Resorts, visite www.royaltonresorts.com

