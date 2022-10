English French

TORONTO, 04 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’approche de la Journée mondiale de l’alimentation, qui aura lieu le 16 octobre, Chartwells Canada a annoncé aujourd’hui le lancement de sa campagne « Connecting Through Food », un programme national visant à mettre en lumière l’insécurité alimentaire croissante des étudiants et à y remédier par l’éducation, la sensibilisation et l’action sur les campus. La campagne a été lancée aujourd’hui sur le campus Waterfront du George Brown College et se déroulera demain (5 octobre) dans les collèges, universités et écoles indépendantes partenaires de Chartwells, partout au Canada. Les étudiants, le personnel et le corps enseignant peuvent s’attendre à voir de nombreuses activités dans leurs établissements d’enseignement, telles que des repas offerts pour une durée limitée, dont la totalité des recettes seront consacrées au soutien des initiatives de sécurité alimentaire sur le campus, une éducation nutritionnelle dispensée par des diététiciens professionnels et une possibilité de faire des dons dans le cadre de l’opération « Spin to Give Back » (Faites tourner la roue pour redonner), entre autres événements interactifs.

« L’insécurité alimentaire est un problème de longue date pour de nombreux étudiants de l’enseignement postsecondaire, problème qui a été accentué récemment par la pandémie », a déclaré le Dr Gervan Fearon, président du George Brown College. « La campagne "Connecting Through Food" de Chartwells s’appuie sur notre engagement à mobiliser la communauté de George Brown et ses partenaires pour aider à améliorer la sécurité alimentaire de nos étudiants. Nous sommes fiers d’unir nos forces à celles de Chartwells et de nos partenaires postsecondaires pour garantir l’accès des étudiants à des aliments sains et nutritifs. »

La campagne s’inscrit dans la vision Thinking Ahead Giving Back (TAGB). Le plus grand fournisseur de services alimentaires et de services de soutien dans le domaine de l’éducation du pays a lancé de manière proactive sa vision TAGB il y a 3 ans, avec l’intention de passer d’un service alimentaire à un partenaire de réflexion collaboratif, le pilier principal de leur programme étant axé sur la sécurité alimentaire des étudiants. La campagne « Connecting Through Food » est considérée comme la prochaine évolution de cet engagement. Le 5 octobre, Chartwells invite les étudiants à se joindre à elle pour atteindre son objectif de don de 100 000 repas en un jour, dans le cadre de son engagement global d’offrir un million de repas pour la sécurité alimentaire des étudiants.

« Les recherches montrent qu’environ 40 % des étudiants de niveau postsecondaire au Canada sont confrontés à l’insécurité alimentaire et nous nous engageons à travailler avec nos partenaires du secteur de l’éducation pour réduire ce chiffre par l’éducation et l’accès. Chez Chartwells, nous comprenons qu’un esprit sain commence par une bonne alimentation. En tant que fournisseur important de services alimentaires, nous avons l’occasion d’avoir un impact dans cet espace et nous nous engageons à le faire par l’intermédiaire de notre vision TAGB », a déclaré Kevin Booth, premier vice-président de Chartwells Canada. « Aujourd’hui, nous voulons sensibiliser le public et atteindre voire dépasser les 100 000 repas donnés aux initiatives de sécurité alimentaire sur les campus, tout en continuant à travailler pour atteindre notre objectif d’un million de repas. »

L’équipe a lancé sa campagne nationale au George Brown College, situé dans l’une des villes les plus urbaines du Canada.

Chartwells espère que sa campagne « Connecting Through Food » servira de coup d’envoi à la sensibilisation et à l’éducation sur des sujets importants auxquels les étudiants sont confrontés aujourd’hui, à l’approche de la Journée mondiale de l’alimentation, le 16 octobre. Les étudiants et les membres de la communauté peuvent s’attendre à voir des informations continues et des occasions de dons liées à la sécurité alimentaire sur le campus sur leurs canaux sociaux au cours des prochaines semaines.

À propos de Chartwells Canada – Groupe Compass Canada

Chartwells Canada est une division du Groupe Compass Canada, le chef de file dans les services alimentaires et les services de soutien au pays, avec plus de 25 000 associés dans l’ensemble du pays. Notre entreprise offre des services alimentaires et de soutien dans des secteurs clés, notamment dans des établissements sportifs et de divertissement, des salles à manger et des cafétérias d’entreprises, des écoles, des universités, des résidences pour personnes âgées et des hôpitaux, de même que dans des camps éloignés et des plateformes pétrolières.

Le Groupe Compass Canada a été reconnu comme l’une des cultures d’entreprise les plus admirées au Canada en 2021, un prix qui honore les organisations canadiennes de premier plan pour leur culture d’entreprise qui aide à améliorer leur rendement et leur avantage concurrentiel, en plus d’avoir été nommé comme Great Place to Work® en 2022, 2021 et 2020, et 2019, en tant que Best Workplaces™ dans le secteur du commerce de détail et de l’hôtellerie en 2021 et 2020 et en tant que meilleur employeur de la région du Grand Toronto en 2021. Pour en savoir plus, consultez le site www.compass-canada.com

À propos de George Brown College

Le George Brown College de Toronto est situé sur le territoire traditionnel des Mississaugas de la Première Nation Credit et d’autres peuples indigènes.

George Brown forme une variété de diplômés qui sont à la fois innovants et versatiles et qui sont dotés des compétences nécessaires pour prospérer sur un marché du travail en rapide évolution. Grâce à ses trois campus situés au cœur du centre-ville, le collège associe la théorie à l’apprentissage par l’expérience, à la recherche appliquée et aux possibilités d’entrepreneuriat. George Brown propose 164 programmes à temps plein et 180 certificats/désignations de formation continue dans un large éventail de professions à plus de 27 100 étudiants à temps plein, dont 29 % sont des étudiants internationaux, et reçoit plus de 58 000 inscriptions de formation continue par an. Les étudiants peuvent obtenir des certificats, des diplômes, des certificats d’études supérieures, des apprentissages et des diplômes. www.georgebrown.ca

