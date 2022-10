English Finnish

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.10.2022 KLO 18.00



ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Robit Oyj on vastaanottanut 3.10.2022 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen OP-Rahastoyhtiö Oy:ltä.

Yhtiön saamien tietojen mukaan OP-Rahastoyhtiö Oy:n omistusosuus Robit Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on laskenut alle viiden (5) prosentin 30.9.2022.

OP-Rahastoyhtiö Oy:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu

% -osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputus-

rajan saavuttamisen

tai rikkoutumisen jälkeen Alle 5 % Alle 5 % 21 179 900 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus

(jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet Osakesarja / osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI4000150016 1 036 940 4,90 % YHTEENSÄ A 1 036 940 4,90 %

Koko määräysketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä OP-Rahastoyhtiö Oy 0,00 % 0,00 % OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 1,24 % 1,24 % OP-Suomi Mikroyhtiöt -sijoitusrahasto 3,66 % 3,66 %

Ilmoituksen sisältämät lisätiedot:

OP-Rahastoyhtiö Oy on ilmoittanut Robit Oyj:lle, että OP-Rahastoyhtiö Oy:n emoyhtiö OP Osuuskunta on soveltanut 13.6.2011 lukien valtiovarainministeriön asetuksen (152/2007) 2 §:n 4 momentin mukaista poikkeusta OP-Rahastoyhtiö Oy:n osalta. OP Osuuskunta ei laske omia, tytäryritystensä ja vaikutuspiirissään olevien yhteisöjen omistusosuuksia yhteen OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen omistamien osakkeiden kanssa 13.6.2011 lukien. OP-Rahastoyhtiö Oy käyttää hallinnoimansa sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen omistamiin osakkeisiin liittyvää äänivaltaa emoyrityksestä riippumattomalla tavalla.

