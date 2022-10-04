全球領先的律師事務所 ROSEN 鼓勵 Coupang, Inc. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見 – CPNG

紐約, Oct. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為何：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒根據及／或可追溯至與 Coupang, Inc. (NYSE: CPNG) 於 2021 年 3 月首次公開招股（「IPO」）註冊聲明和招股書（統稱「註冊聲明」）購買 Coupang 證券的購買者，2022 年 10 月 25 日是首席原告人截止日期的重要日子。

何事：如果您根據及／或可追溯至公司的「註冊聲明」購買了 Coupang 證券，您可能有權通過應急費用安排獲得賠償，而無需支付任何自付費用或成本。

下一步：要參與 Coupang 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8383 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。集體訴訟經已提出。如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2022 年 10 月 25 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同行認可。其中許多事務所實際並不處理證券集體訴訟，而只是轉介客戶或與實際提出訴訟的律師事務所合作的中間人。選擇律師時要明智。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為「原告律師協會的巨人」。本事務所眾多律師都獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的公認。

案件詳情：根據訴訟，IPO 註冊聲明包含虛假及／或誤導陳述及／或未披露：(1) Coupang 與其供應商和其他第三方進行違反適用法規的不當反競爭行為，包括：(a) 迫使供應商提高在競爭對手電子商務平台上的產品價格，以確保 Coupang 的價格更具競爭力；(b) 強迫供應商購買有利於 Coupang 財務的廣告；(c) 迫使供應商承擔促銷活動的所有費用；及 (d) 向供應商要求批發回扣，但沒有具體說明任何與回扣計劃相關的條款，所有這些都是為了維持 Coupang 的人為較低價格並人為誇大 Coupang 的歷史收益和市場份額；(2) Coupang 在其市場平台上不當調整搜尋演算法及操縱產品評論，將其自有品牌產品優先於其他賣家和商家的產品，從而損害消費者、商家和供應商的利益；(3) 在其 Rocket WOW 會員（該公司的活躍和常客忠誠會員計劃）不知情的情況下，Coupang 以低於其 Rocket WOW 會員的價格向非會員客戶銷售產品；(4) Coupang 將其員工置於極端、不安全和不健康的工作條件；(5) 上述所有非法行為使 Coupang 面臨更高但未披露的聲譽和監管審查風險，這將損害 Coupang 與消費者、商家、供應商和勞動力的重要關係；及 (6) Coupang 較低的價格、歷史收益、競爭優勢和不斷增長的市場份額是系統性、不當、不道德及／或非法行為的結果，因此是不可持續。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

要參與 Coupang 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8383 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非僱用律師，否則您並不會獲得律師代理。您有選擇律師的權利。您亦可以作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

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律師廣告。過往結果不能保證獲得類似的結果。

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