JCDecaux SA : Transformation effective en Société Européenne

Paris, le 4 octobre 2022 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que la transformation de JCDecaux SA en Société Européenne, approuvée par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 14 mai 2020, a pris effet le 27 septembre 2022, jour de son immatriculation en tant que Société Européenne au Registre du Commerce et des Sociétés.



Ce nouveau statut juridique permet de refléter plus fortement la dimension européenne d’un Groupe mondial auprès de l’ensemble de ses parties prenantes. Numéro un de la communication extérieure en Europe, JCDecaux est présent dans 23 pays de l’Union Européenne (sur 27), où il compte près de 55% de ses collaborateurs. Ceux-ci sont notamment au service d’importants moyens mutualisés (en particulier en France, Allemagne et Espagne) dédiés à la transformation digitale de l’entreprise, à sa politique R&D, à sa stratégie Data et programmatique et à sa supply chain.

JCDecaux SA est désormais dénommée JCDecaux SE. La législation applicable, la gouvernance, le lieu de cotation boursière et le siège social de la société (Neuilly-sur-Seine, France) restent inchangés.

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2021 : 2 745m€ (a) – Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2022 : 1 475m€ (a)

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

957 706 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 518 villes de plus de 10 000 habitants

10 720 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,6/5), CDP (Liste A), MSCI (AA) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables)

N°1 mondial du mobilier urbain (530 143 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 215 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 753 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (72 611 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (596 831 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (232 268 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (64 893 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (20 808 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (14 177 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

Direction de la Communication : Albert Asséraf

01 30 79 79 10 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

01 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

