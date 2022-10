French English





Communiqué de presse

Paris, 04/10/2022

BOUYGUES FINALISE L'ACQUISITION D'EQUANS

Bouygues a finalisé ce jour l’acquisition d’Equans et franchit une étape clé de son développement.

Le prix final d’acquisition des titres Equans s’établit à 6,1 milliards d’euros. Après prise en compte de la dette nettea d’Equans au jour de l’acquisition, l’incidence sur l’endettement neta de Bouygues est de 6,5 milliards d’euros (dont 130 millions d’euros versés à Engie le 12 mai 2022 à la signature du contrat d’acquisition).

Cette opération permet à Bouygues de devenir un leader mondial sur le marché porteur des services multi-techniques dont les activités sont au cœur des transitions environnementale, industrielle et numérique. Elles offrent notamment des solutions d’optimisation de la consommation énergétique, un enjeu d’autant plus stratégique dans le contexte actuel.

Constitué d’Equans et du pôle Energies & Services de Bouygues, le nouvel ensemble représentera environ

17 milliards d’euros de chiffre d’affairesb, regroupera environ 97 000 collaborateursc dans plus de 20 pays, et disposera d’une capacité renforcée à concevoir et déployer des offres durables et innovantes.

Les complémentarités géographiques et techniques fortes d’Equans et du pôle Energies & Services de Bouygues offriront de nombreuses opportunités pour l’ensemble des collaborateurs du groupe Bouygues qui partagent une culture commune et des valeurs fortes.

Par cette opération, le chiffre d’affaires total du groupe Bouygues est porté de 38 milliards d’euros à près de 51 milliards d’eurosd et les effectifs atteindront environ 200 000 collaborateurse dans plus de 80 pays.

Cette transaction renforce la résilience du Groupe et est créatrice de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Martin Bouygues, Président du conseil d’administration de Bouygues, a déclaré :

« L’acquisition d’Equans constitue une étape majeure dans l’histoire de Bouygues. Nous devenons un leader mondial des services multi-techniques, et renforçons la résilience du Groupe. Nos métiers ont en commun d’être des métiers de services de proximité, animés par des entrepreneurs et des collaborateurs engagés et autonomes. Je souhaite aux 75 000 collaborateursf d’Equans la bienvenue au sein de notre Groupe. »

Olivier Roussat, directeur général du groupe Bouygues, a déclaré :

« L’arrivée d’Equans au sein du groupe Bouygues est une formidable opportunité pour créer un leader de dimension mondiale fortement ancré localement, pour jouer un rôle central et répondre aux défis posés par les transitions environnementale, industrielle et numérique, pour œuvrer en faveur d’une croissance plus durable et énergétiquement plus sobre, et enfin pour accompagner nos clients dans leur transition vers une activité bas carbone. Nous avons tous les atouts pour transformer cette acquisition en un succès pour l’ensemble des parties prenantes du Groupe, notamment ses collaborateurs, ses clients et ses actionnaires. »

Pour constituer ce nouveau leader mondial, qui conservera le nom Equans, les activités du pôle Energies & Services de Bouygues, actuellement rattachées à Bouygues Construction, rejoindront début janvier 2023 celles d’Equans. Le nouvel ensemble deviendra le premier métier du Groupe en termes de chiffre d’affaires (environ 17 milliards d’eurosg), et en nombre de collaborateurs (environ 97 000h).

Ce métier bénéficie d’importants atouts et de forts leviers de croissance

Positionné sur un marché résilient et porteur, ce nouvel ensemble profitera d’atouts déterminants :

Une position de leader du marché des services multi-techniques, regroupant le génie électrique, le génie climatique, le génie mécanique et la robotique, les systèmes d’information et de télécommunication, la gestion des installations (facility management), ainsi que la ville intelligente (smart city) ;

Une présence locale forte dans des pays ciblés ;

Des savoir-faire et un portefeuille de marques reconnus, tant sur les services de proximité que sur les activités de spécialités ;

Une capacité à concevoir et à déployer des offres durables et innovantes.

Cet ensemble dispose de leviers pour se développer et augmenter sa rentabilité par les synergies et les plans d’amélioration de la performance opérationnelle.

La solidité du groupe Bouygues, sa culture unique du dialogue social et ses valeurs humaines fortes sont des atouts supplémentaires pour accélérer la croissance du nouvel ensemble.

Gouvernance et management

A compter de ce jour, Jérôme Stubler, rattaché à Olivier Roussat, devient Président d’Equans et membre du comité de direction générale du groupe Bouygues. Au cours de la période de transition entre aujourd’hui et début 2023, Jérôme Stubler et Pierre Vanstoflegatte, directeur général du pôle Energies & Services de Bouygues, travailleront ensemble en vue de construire le futur Equans et démarrer la mise en place des synergies, notamment dans le domaine des achats.

Prix final d’acquisition des titres

Bouygues a acquis 100% des titres Equans pour un prix définitif de 6,1 milliards d’euros. La dette nette d’Equansi au jour de l’acquisition s’élève à 0,4 milliard d’euros. L’incidence totale sur l’endettement net du Groupec est de 6,5 milliards d’euros (dont 130 millions d’euros versés à Engie le 12 mai 2022 à la signature du contrat d’acquisition).

Cette acquisition a été financée par de la trésorerie disponible et l’utilisation du crédit syndiqué signé en décembre 2021 d’une maturité de 2 ans à compter de ce jour. Ce crédit syndiqué a déjà été partiellement refinancé le 17 mai 2022 par l’émission d’emprunts obligataires.

Conformément à sa politique financière prudente, le Groupe avait mis en place des instruments de couverture de taux, entre novembre 2021 et janvier 2022. En date du 03 Octobre 2022, la juste valeur de ces instruments s’élève à 952 millions d’euros dont 287 millions d’euros sont figés en lien avec les émissions obligataires déjà réalisées.

Prochaine étape

Bouygues tiendra un Capital Market Day dédié à Equans début 2023.

À PROPOS DE BOUYGUES

Bouygues est un groupe de services diversifié présent dans plus de 80 pays et riche d’environ 200 000 collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : activités de construction (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas), services multi-techniques (Equans), médias (TF1), télécoms (Bouygues Telecom).

a Donnée estimée

b Chiffre d’affaires 2021 combiné (Equans + pôle Energies & Services de Bouygues), donnée non auditée

c Chiffre combiné (Equans + pôle Energies & Services de Bouygues) au 31 décembre 2021

d Chiffre d’affaires 2021 combiné (groupe Bouygues + Equans), donnée non auditée

e Chiffre combiné (groupe Bouygues + Equans) au 31 décembre 2021

f Chiffre au 31 décembre 2021

g Chiffre d’affaires 2021 combiné (Equans + pôle Energies & Services de Bouygues), donnée non auditée

h Chiffre combiné (Equans + pôle Energies & Services de Bouygues) au 31 décembre 2021

i Donnée estimée

