Smart Paws s'associe à Trupanion pour fournir de nouvelles opportunités aux cabinets vétérinaires et aux propriétaires d'animaux de compagnie

BAD SCHWARTAU, Allemagne, 05 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smart Paws GmbH, un fournisseur d'assurance pour animaux de compagnie en rapide expansion en Allemagne et en Suisse, a annoncé son partenariat avec Trupanion, un fournisseur international de premier plan d'assurance maladie pour animaux de compagnie.



Smart Paws a été créé pour aider les vétérinaires à s'assurer que les animaux de compagnie malades et blessés reçoivent le meilleur traitement possible, soutenu par les procédures de diagnostic, les techniques chirurgicales et les médicaments les plus avancés, sans être limités par les moyens financiers de leurs propriétaires.

La mission de Trupanion consiste à aider les propriétaires responsables à financer les soins de leurs animaux de compagnie. Cette alliance illustre le parfait alignement des deux organisations et reconnaît le rôle important de la communauté vétérinaire dans la sensibilisation des propriétaires d'animaux de compagnie aux avantages d'une bonne assurance maladie pour leurs chiens et leurs chats.

Les deux sociétés travaillent en étroite collaboration avec les vétérinaires afin de favoriser un plus grand recours à l'assurance, d'améliorer la confiance dans la couverture et de rendre le processus de demandes de remboursement plus transparent et efficace avec les paiements versés directement au cabinet.

Sven Isenberg, PDG de Smart Paws, a salué le développement, déclarant : « En mettant entièrement l'accent sur la relation entre le vétérinaire, le client et le patient, Smart Paws et Trupanion partagent le même objectif : être un partenaire de confiance pour les propriétaires d'animaux et les professionnels vétérinaires qui fournissent le plus haut niveau de soins aux animaux domestiques. »

Les propriétaires d'animaux de compagnie considèrent de plus en plus les animaux de compagnie comme un membre de leur famille et cherchent à leur offrir les biens et services de la meilleure qualité. Avec la hausse rapide du coût des soins de santé pour les animaux domestiques, bon nombre d'entre eux recherchent des solutions pour financer les imprévus. Le professeur Dick White, cofondateur de Smart Paws, a commenté : « En tant que vétérinaire ayant plus de 40 ans d'expérience, il me semble évident que la souscription d'une assurance pour animaux de compagnie fiable profite non seulement aux animaux et à leurs propriétaires, mais améliore également la satisfaction professionnelle et les performances commerciales des vétérinaires. »

L'équipe de Smart Paws en Allemagne continuera de gérer et d'administrer les polices des membres tout en faisant partie intégrante de l'organisation internationale en pleine expansion de Trupanion dirigée par Simon Wheeler, vice-président exécutif international chez Trupanion. « Nous sommes ravis de pouvoir compter sur Smart Paws, qui s'attache à soutenir le dévouement des vétérinaires et de leur personnel », a-t-il ajouté. « En fournissant une assurance maladie fiable pour les animaux domestiques, nous sommes en mesure de soutenir les cabinets surchargés et d'encourager davantage de propriétaires à profiter de la tranquillité d'esprit associée à une bonne couverture d'assurance et à un règlement rapide et efficace des réclamations. »

À propos de Smart Paws

Smart Paws est une société allemande d'assurance pour animaux de compagnie opérant en Allemagne et en Suisse. Elle a été cofondée et conçue par un vétérinaire et un professionnel de l'assurance pour animaux de compagnie et travaille en partenariat très étroit avec la communauté vétérinaire. La société est motivée par une passion sans faille pour aider les animaux de compagnie et peut compter sur le soutien de la communauté vétérinaire. Son équipe en pleine croissance est actuellement composée de 16 membres qui gèrent et administrent l'ensemble des produits et des polices.

À propos de Trupanion

Trupanion est un leader de l'assurance maladie pour les chats et chiens aux États-Unis, au Canada et en Australie, avec plus de 740 000 animaux de compagnie inscrits. Depuis plus de vingt ans, Trupanion apporte aux propriétaires d'animaux domestiques la tranquillité d'esprit pour qu'ils puissent se concentrer sur le rétablissement de leur animal, et non sur le stress financier. Trupanion s'engage à fournir aux propriétaires la valeur la plus élevée en matière d'assurance maladie pour les animaux de compagnie avec des paiements illimités pour la durée de vie de leurs animaux. Trupanion est le seul fournisseur doté de la technologie permettant de payer les vétérinaires directement en quelques secondes au moment du départ. Trupanion est cotée au NASDAQ sous le symbole « TRUP ». La société a été fondée en 2000 et son siège social est basé à Seattle, dans l'État de Washington. Les polices d'assurance de Trupanion sont émises aux États-Unis par sa société d'assurance détenue à 100 %, American Pet Insurance Company, et, au Canada, par Omega General Insurance Company et distribuées par sa filiale Canada Pet Health Insurance Services, Inc. Trupanion Australia est un partenariat entre Trupanion et la compagnie d'assurance Hollard. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site trupanion.com.

Contact :

Sven Isenberg

s.isenberg@smartpaws.de