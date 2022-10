Arco Vara laiendab arendustegevust Kodulahes

English Estonian

Arco Vara tütarettevõte Kodulahe OÜ võitis riigimaa oksjoni aadressil Lammi tänav 6 Merimetsa, Kodulahe Kvartalis.

Kinnistu suurus on 14 553 m2, kus arendatakse ligikaudu 17 000 m2 maapealset elamu- ja ärikinnisvara (brutoehitusmaht). Projekti hinnanguline koguinvesteering on 45 miljonit eurot. 2022. aastal alustatakse krundi detailplaneeringu koostamisega.

Arco Vara AS-i tegevjuht Miko Niinemäe: “Kodulahe arendus pole enam paar maja Haaberstis, vaid suuresti Arco Vara poolt arendatav elamukvartal. Kodulahe näol on tegemist on ainulaadse piirkonnaga Tallinnas, kus on meri, mets ja rand elanikel peopesal. Jätkame oma kinnisvaraarenduse suunaga pakkudes puhkust linnamürast, kesklinna läheduses ja seda kvaliteetselt.”