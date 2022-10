Muutos SSH Communications Security Oyj:n johtoryhmässä

English Finnish

SSH Communications Security Oyj - Pörssitiedote - 05.10.2022 klo 09:00



SSH Communications Security Oyj:n talousjohtaja Niklas Nordström on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta ja hän siirtyy toisiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle. Nordström on toiminut SSH Communications Security Oyj:n palveluksessa sekä johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2018.

”Kiitän Niklasta hänen erinomaisesta työpanoksestaan yhtiön hyväksi talousjohtajana, varatoimitusjohtajana, ja liiketoimintajohtajana. Toivotamme hänelle kaikkea hyvää uusiin haasteisiin”, sanoo toimitusjohtaja Teemu Tunkelo.

Nordström jatkaa yhtiön palveluksessa 3.1.2023 asti. Yhtiö käynnistää välittömästi uuden talousjohtajan haun.

