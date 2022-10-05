EB5 Capital宣布两个新EB-5项目

华盛顿, Oct. 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB5 Capital很高兴宣布在《2022年EB-5改革和诚信法案》通过后推出两个新项目。

EB5 Capital创始人兼首席执行官Angel Brunner表示：“我们很高兴能够重返市场，出行与世界各地的潜在投资者和合作伙伴会面。在新冠肺炎疫情与去年EB-5地区中心计划短暂到期之间，我们的团队很高兴能够再次走上正轨。”

EB5 Capital的San Luis Obispo Marriott Hotels (JF31) 是一家双品牌居家酒店，同时也是SpringHill Suites Marriott酒店。San Luis Obispo是一个知名旅游胜地，以该地区历史悠久的建筑、发达的酒店业以及数百家酿酒厂而闻名。它几乎正好位于洛杉矶和旧金山之间，坐落于交通繁忙的美国101号公路沿线。这是EB5 Capital与开发商 Huntington Hotel Group（Marriott合作伙伴圈成员）的第六次合作。

EB5 Capital的Addison Row (JF32) 是一个拥有327个房间的公寓，位于华盛顿特区郊区马里兰州国会山高地。该项目是总体规划开发的二期，距离联邦政府立法和司法部门所在地国会山仅四个地铁站。这是EB5 Capital在华盛顿特区的第19个EB-5项目。这也是与Douglas Development Corporation（该地区最知名的开发商之一）的第五次合作。

“这些类型的EB-5项目（在加州与同一开发商合作的Marriott酒店和在华盛顿特区与同一开发商合作的多户项目）已经过我司不断尝试和验证，创造了大量就业机会和成功还款记录。”EB5 Capital总裁Brian Ostar表示。“新EB-5法案通过后，我们的首个项目（位于华盛顿特区的Takoma Park (JF30) 多户项目）在数周内售罄。我们非常高兴能够如此迅速地为我们的投资者带来新项目。”

今年早些时候，EB-5移民投资者计划自1990年设立以来首次进行了新的立法工作。该计划允许合格的外国投资者在一个项目投资至少80万美元并为美国经济创造至少10个全职工作岗位后，即可获得美国的永久居留权。400多亿美元EB-5外国直接投资已经投入美国，为美国工人创造了至少82万个就业机会。

根据美国移民投资者计划（EB-5签证计划）要求，EB5 Capital为合格的外国投资者提供投资创造就业机会的商业房地产项目的机会。作为该国历史最悠久、最活跃的地区中心经营者之一，公司在30多个EB-5项目中筹集了近10亿美元的外国资本。EB5 Capital总部位于华盛顿特区，在业内拥有出色业绩的和领导地位，吸引了来自70多个国家的投资者。除了美国永久居留权外，EB5 Capital还提供房地产私募股权投资和非美国公民身份投资计划。请访问www.eb5capital.com，了解详情。